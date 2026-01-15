Liderii din Iran transferă sume uriașe de bani în afara țării

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri că Washingtonul monitorizează o creștere bruscă a ieșirilor de capital realizate de elita conducătoare a Iranului, pe fondul temerilor tot mai mari privind o posibilă prăbușire a Republicii Islamice, în contextul tulburărilor interne și al amenințărilor cu o lovitură americană, transmite iranintl.com.

„Din perspectiva Trezoreriei, care pune în aplicare sancțiunile, ceea ce putem vedea este că asistăm acum la șobolanii care părăsesc nava, pentru că vedem milioane, zeci de milioane de dolari transferați din țară, scoși pe furiș din țară de către conducerea iraniană”, a spus Bessent într-un interviu acordat Newsmax.

„Așadar, abandonează nava, iar noi vedem cum acești bani ajung în bănci și instituții financiare din întreaga lume”, a adăugat secretarul Trezoreriei.

Protestele la nivel național din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025 din cauza nemulțumirilor economice, dar au evoluat rapid într-o mișcare deschisă de schimbare a regimului, manifestanții cerând sfârșitul Republicii Islamice înseși.

Forțele de securitate au răspuns folosind muniție reală împotriva protestatarilor, ucigând până la 12.000 de persoane, potrivit constatărilor Iran International.

Între timp, amenințările președintelui american Donald Trump de a lansa lovituri împotriva Iranului au lăsat soarta liderilor țării într-o stare de incertitudine.

„SUA vor urmări activele liderilor iranieni din străinătate”

În interviul de miercuri, secretarul Trezoreriei SUA a promis că va urmări sumele uriașe de bani transferate în afara Iranului de către liderii țării.

„Ceea ce facem noi la Trezorerie este să urmărim banii, fie că trec prin sistemul bancar, fie prin active digitale. Vom urmări aceste active și nu vor putea să le păstreze.”

Separat, postul israelian Channel 14 a relatat miercuri că liderii Iranului au transferat 1,5 miliarde de dolari în conturi escrow din Dubai în ultimele două zile.

„1,5 miliarde de dolari au fost transferați din Iran în ultimele ore, nu prin bănci, ci prin criptomonede, cu o singură destinație clară: Dubai”, se arată în raport, citând o sursă familiarizată cu activitățile economice ale Gărzii Revoluționare.

Iranul s-a bazat din ce în ce mai mult pe infrastructura criptomonedelor pentru a muta bani în străinătate

Raportul susține că fiul Liderului Suprem și unul dintre potențialii săi succesori, Mojtaba Khamenei, este una dintre persoanele implicate în aceste transferuri.

„El a transferat aproximativ 328 de milioane de dolari către aceeași destinație”, a spus Channel 14, citând sursa anonimă.

Iranul s-a bazat din ce în ce mai mult pe infrastructura criptomonedelor pentru a muta bani în străinătate, pe măsură ce sancțiunile și restricțiile bancare îngreunează transferurile tradiționale.

Acțiunile Trezoreriei SUA din 2025 au descris rețele „din umbră” care folosesc firme paravan din străinătate și tranzacții cripto legate de veniturile din petrol ale Iranului, prezentând activele digitale ca o modalitate de a ocoli punctele de blocaj din sistemul financiar reglementat.

