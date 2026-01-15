Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de suspendare a comitetului de la guvern pentru legile Justiţiei

Curtea de Apel București a respins, joi, cererea Coaliției pentru apărarea statului de drept, condusă de avocata Elena Radu, privind suspendarea deciziei primului ministru privind constituirea comitetului de reformă privind legile justiției. Solicitarea a fost considerată de instanță neîntemeiată. Decizia nu este definitivă. CAB este așteptată să se pronunțe luni într-o demers similar formulat de avocata Silvia Uscov împotriva Guvernului.

„Admite excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Guvernul României şi Secretariatul General al Guvernului. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii Guvernul României şi Secretariatul General al Guvernului, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuale pasivă. Respinge cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 574/2025 formulată în contradictoriu cu pârâtul primul-ministru al României, ca neîntemeiată”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

Hotărârea CAB poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare.

O altăm cerere de suspendare va fi judecată pe 19 ianuarie

Un proces similar celui deschis de avocata Elena Radu împotriva Guvernului a fost inițiat și de avocata Silvia Uscov. Și ea a solicitat judecătorilor suspendarea deciziei primului ministru privind constituirea comitetului de reformă în justiției. În cazul acesteia, CAB a stabilit pronunțarea sentinței pentru luni, 19 ianuarie.

Tot avocata Uscov, membră a AUR, a cerut Curții de Apel București suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională, pe motiv că nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție.

Decizia de constituire a Comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie Grupul este format din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului, ai Ministerului Justiţiei, reprezentanți ai asociațiilor profesionale de magistrați și ai societății civile.

Grupul de lucru de la guvern ar trebui să vină până la sfârșitul acestei luni cu propunerile de modificări legislative în domeniul justiției

Inițiativa de a face un grup de lucru pentru modificări ale legilor justiției a apărut în urma dezvăluirilor făcute de o serie de magistrați în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Cotidianul, că „ar trebui” ca până la finalul lunii ianuarie grupul de lucru de la guvern să vină cu propunerile de modificări legislative în domeniul justiției.

CSM contestă legalitatea comitetului pentru a modifica legile justiției, acuzând că este lipsit de transparență și legitimitate juridică.

Citește și: Al treilea suspect în cazul uciderii milionarului din Sibiu, prins după doi ani în Indonezia