Al treilea suspect în cazul uciderii milionarului din Sibiu, prins după doi ani în Indonezia

În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia. Cel în cauză avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă.

Pe 6 noiembrie 2023, omul de afaceri Adrian Kreiner a fost agresat în propria casă de trei indivizi și a murit a doua zi la spital. Fiica lui era într-un dormitor la etaj, a coborât și i-a surprins pe infractori. A reușit să sune la 112, dar atacatorii au amenințat-o și au reușit să fure 16 ceasuri foarte valoroase. Au fost găsite ulterior în mașina unuia dintre cei trei bărbați.

Cei trei bărbați au fugit din țară după crimă

Cei trei bărbaţi acuzaţi de uciderea omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner, în noiembrie 2023, au fost trimişi în judecată pentru omor calificat, tâlhărie calificată, furt calificat şi conducere a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

Toţi trei veniseră în ţară la sfârşitul lui octombrie 2023 cu intenţia de a comite mai multe furturi în judeţele Dolj, Argeş şi Sibiu. În autoturismul unuia dintre inculpaţi, autoturism aflat în custodia autorităţilor scoţiene, au fost descoperite cele 16 ceasuri sustrase de la omul de afaceri, acestea fiind ascunse în compartimentul blocului motor, într-o borsetă.

În 6 noiembrie 2023, cei trei inculpaţi au plecat separat spre municipiul Deva, unde s-au reîntâlnit, şi cu autoturismul lăsat acolo s-au deplasat în Dumbrăviţa, ulterior părăsind ţara cu scopul de a se sustrage răspunderii penale.

În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei.

Ceilalţi doi – Marian-Cristian Minae, zis ”Puşcărie”, şi şi Laurenţiu Ghiţă, ambii recidivişti – au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă și se află în pușcărie.

Bărbatul prins este Zuleam Costinel Costin, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj. Pe numele său, în 19.11. 2023 Tribunalul Sibiu a emis mandat de arestare preventivă pentru omor calificat şi două fapte de tâlhărie calificată.

Zuleam este considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu și a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare.

Acum a fost găsit în Indonezia, iar autoritățile române au demarat procedurile de aducere în țară a bărbatului.

