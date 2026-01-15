27 de ani de închisoare pentru un bărbat care și-a violat fiica vitregă

Un bărbat din localitatea Ocna Mureș, județul Alba, care și-a violat fiica vitregă, va sta peste 27 de ani după gratii. A fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 ianuarie 2026, polițiștii din Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Ocna Mureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 14 ianuarie 2026, de către Curtea de Apel Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 27 ani și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor, coruperea sexuală a minorilor și rele tratamente aplicate minorului.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

