Un fost politician și președinte de club de fotbal, împușcat mortal la înmormântarea mamei sale

Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez Ajaccio și fost politician, a fost împușcat mortal, luni, la înmormântarea mamei sale.

Orsoni a fost împușcat în cimitirul din Vero, satul familiei sale, situat la aproximativ 30 km de Ajaccio.

„A fost lovit chiar în inimă de un singur glonț, tras de la distanță”, a declarat procurorul Nicolas Septe. Poliția locală a confirmat asasinatul.

Noul Parchet Național pentru Combaterea Criminalității Organizate a anunțat rapid că va prelua cazul „în special având în vedere statutul victimei și legăturile sale cu lumea interlopă corsică”.

Alain Orsoni a fost unul dintre liderii Frontului de Eliberare Națională Corsică (FLNC) în anii 1980. A fondat și a condus Mișcarea pentru Autodeterminare (MPA). A fost condamnat și încarcerat de mai mult ori de-a lungul anilor, inclusiv în legătură cu un atac cu mitralieră asupra ambasadei Iranului la Paris în 1980. A părăsit Corsica în 1996, în timpul luptelor interne din cadrul mișcării naționaliste.

Orsoni venise duminică din Nicaragua, unde locuia în exil și unde își înființase activități în sectorul jocurilor de noroc.

„Vine să-și îngroape mamade 91 de ani, iar ei aruncă trupul fiului peste sicriul mamei sale, este de nedescris, este josnic!”, a declarat Jo Peraldi, apropiat al lui Orsoni și fost lider al mișcării clandestine FLNC, pentru agenția franceză de știri AFP.

Alain Orsoni a fost conducătorul clubului Ajaccio din 2008 până la falimentul din vara lui 2025. La clubul din Corsica a lucrat cu Adrian Mutu, care a jucat la Ajaccio din 2012 până în 2014.

Citește și: Iran: Opoziția susține că 12.000 de protestatari au fost uciși. Guvernul recunoaște doar 2.000