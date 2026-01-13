Iran: Opoziția susține că 12.000 de protestatari au fost uciși. Guvernul recunoaște doar 2.000

Un ziar al opoziției din Iran susține că 12.000 de protestatari au fost uciși, multe dintre victime având sub 30 de ani, informează cotidianul italian La Repubblica.

„Cel puțin 12.000 de persoane, multe sub 30 de ani, au fost ucise” în protestele din Iran. Acest lucru a fost relatat de Iran International, în ceea ce ziarul de opoziție cu sediul la Londra numește „cel mai mare masacru din istoria modernă a Iranului, care a avut loc în mare parte în nopțile de 8 și 9 ianuarie”.

Estimarea realizată de consiliul editorial al Iran International se bazează „pe o analiză exclusivă a surselor și datelor medicale”, iar publicarea sa a fost „amânată până la convergența dovezilor”: aceasta s-a bazat pe o analiză în mai multe etape a rapoartelor din mai multe surse, „inclusiv una apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională”.

Cifrele oficiale ale regimului

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise în proteste, specificând că numărul morților include și membri ai forțelor de securitate și atribuind decesele acțiunilor „teroriștilor”. Ultimele estimări ale ONG-ului american Human Rights Activists News Agency estimează numărul morților la cel puțin 646, însă pana de curent la internet care afectează țara de zile întregi a îngreunat obținerea de date complete și verificarea independentă a informațiilor.

Reacții internaționale

Represiunea a atras o condamnare internațională dură. Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, s-a declarat „îngrozit”: „Uciderea protestatarilor pașnici trebuie să înceteze și este inacceptabil să-i etichetezi pe protestatari drept «teroriști» pentru a justifica violența împotriva lor”, a spus el într-un comunicat.

Iar cancelarul german Friedrich Merz a declarat: „Când un regim își menține puterea exclusiv prin violență, este practic sfârșit. Cred că suntem martorii ultimelor zile și săptămâni ale acestui regim”.

Citește și: Un bărbat cu permisul anulat a condus băut o maşină în care se aflau 7 copii