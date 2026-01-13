Un bărbat cu permisul anulat a condus băut o maşină în care se aflau 7 copii

Un bărbat cu permisul anulat pentru infracţuni rutiere și care s-a urcat la volanul unei maşini după ce a băut, a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, fiind urmărit de aceștia. În maşină se aflau o femeie şi 7 copii cu vârste cuprinse între 8 luni şi 14 ani.

”În data de 13 ianuarie a.c., în jurul orei 00.50, poliţiştii din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat, de 36 de ani, s-ar fi urcat la volanul unui autoturism după ce ar fi consumat băuturi alcoolice. Poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului, pe DN1R, în localitatea Călăţele, însă conducătorul auto nu a oprit la somaţiile adresate de poliţişti, fiind necesară urmărirea acestuia”, anunţă, marţi, IPJ Cluj.

Agenţii au reuşit oprirea autoturismului în localitatea Călata, unde conducătorul auto ar fi încercat să îşi schimbe locul la volan cu o femeie de 34 de ani.

”În autoturism se mai aflau 7 minori, cu vârste cuprinse între 8 luni şi 14 ani. În urma verificărilor efectuate de către poliţişti, s-a constatat faptul că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, acesta având permisul de conducere anulat, pentru săvârşirea altor infracţiuni rutiere”, au menţionat poliţiştii.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării mostrelor biologice, apoi reţinut pentru 24 de ore.

El este cercetat pentru mai multe infracţiuni.

