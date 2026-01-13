Adolescent de 17 ani, reţinut de polițiști după ce a înjunghiat un bărbat

Un adolescent de 17 ani a fost reţinut de poliţişti după ce a înjunghiat un bărbat de 35 de ani, iar acesta a ajuns la spital. Alte trei persoane, care au fost prezente la comiterea faptei şi care ar fi tulburat liniştea publică, au fost reţinute pentru 24 de ore.

Poliţiştii din Constanţa cercetează un adolescent de 17 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 37 şi 54 de ani, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

”Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, la data de 10 ianuarie, în jurul orei 19.00, pe fondul unui conflict spontan, minorul ar fi înţepat un bărbat, de 35 de ani, cu un obiect tăietor, în zona membrelor. Celelalte 3 persoane, care ar fi fost prezente alături de minor la săvârşirea infracţiunii, ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, provocând teama şi indignarea locuitorilor”, au transmis, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Ei au menţionat că victima a fost transportată la spital.

Adolescentul de 17 ani şi cei trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

