Un șofer și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un TIR

Un șofer a murit, marţi, după ce a intrat cu maşina într-un TIR, pe centura ocolitoare a Timişoarei.

”Un bărbat de 31 de ani a condus un autoturism pe Centura Timişoarei dinspre Giroc către Şag, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un tir, condus de un bărbat de 51 de ani, care circula din sensul opus de mers. În urma impactului, conducătorul autoturismului a decedat”, a transmis IPJ Timiş.

În cele două autovehicule se aflau doar conducătorii auto.

În urma impactului, şoferul autoturismului a rămas încarcerat, iar cel al camionului a fost rănit.

Bărbatul încarcerat a fost extras, dar medicii nu l-au putut salva.

