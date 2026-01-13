-1.6 C
Craiova
marți, 13 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn șofer și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un TIR

Un șofer și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un TIR

De Daniela Moise

Un șofer a murit, marţi, după ce a intrat cu maşina într-un TIR, pe centura ocolitoare a Timişoarei.

”Un bărbat de 31 de ani a condus un autoturism pe Centura Timişoarei dinspre Giroc către Şag, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un tir, condus de un bărbat de 51 de ani, care circula din sensul opus de mers. În urma impactului, conducătorul autoturismului a decedat”, a transmis IPJ Timiş.

În cele două autovehicule se aflau doar conducătorii auto.

În urma impactului, şoferul autoturismului a rămas încarcerat, iar cel al camionului a fost rănit. 

Bărbatul încarcerat a fost extras, dar medicii nu l-au putut salva.

Citește și: Asistent medical, arestat la domiciliu după ce a lovit o pacientă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA