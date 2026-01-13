Asistent medical, arestat la domiciliu după ce a lovit o pacientă

Un asistent medical a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă. Ancheta a fost demarată după ce bărbatul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce agresa o pacientă de 30 de ani.

”La data de 09 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Pantelimon au fost sesizaţi cu privire la un incident care ar fi avut loc în cadrul unei unităţi spitaliceşti, din comuna Cernica, sat Bălăceanca. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă de către un bărbat de 58 de ani, care ar fi agresat fizic o femeie în vârstă de 30 de ani“, a transmis IPJ Ilfov.

Instituţia a menţionat că victimei i-a fost înmânată cererea privind emiterea unui ordin de protecţie de către instanţa de judecată, conform Legii 26/2024.

”În urma efectuării activităţilor investigativ-operative şi întregirii materialului probator, poliţiştii Poliţiei Oraşului Pantelimon au dispus reţinerea persoanei în cauză, pentru 24 de ore, iar la data de 11 ianuarie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, au menţionat poliţiştii.

Potrivit acestora, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, iar luni instanţa de judecată a dispus măsura arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Asistentul medical ar fi agresat în mod repetat pacienta, iar incidentele ar fi fost surprinse de camerele de supraveghere.

