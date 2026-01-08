Un celebru designer de bijuterii pentru vedete, jefuit de piese în valoare de 1 milion de euro

Creatorul american de bijuterii de lux Chris Aire a fost victima unui jaf din locuința Airbnb pe care o închiriase în Villefranche-sur-Mer, lângă Nisa.

Conform informațiilor de la France 3, i-au fost furate bijuterii în valoare de un milion de euro și aproape 6.000 de euro în numerar.

Faptele au fost confirmate de parchetul din Nisa, care a anunțat deschiderea unei anchete preliminare pentru furt calificat, încredințată serviciului local de poliție judiciară din Nisa.

Chris Aire, născut în Nigeria, este bijutierul preferat al elitei de la Hollywood și al suprerstarurilor din sport. Cunoscut drept The King of Bling („Regele Bijuteriilor”), Aire, în vârstă de 50 de ani, a devenit faimos la nivel internațional pentru măiestria sa și designul deosebit al bijuteriilor și ceasurilor cu diamante, realizate manual.

Lista sa de clienți include vedete precum Angelina Jolie și Halle Berry, până la supermodele precum Naomi Campbell, vedete hip-hop ca Jay-Z sau legendarul boxer Muhammad Ali. De asemenea, el are un parteneriat cu celebrul jucător de baschet LeBron James.

