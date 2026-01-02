Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită fără viață într-un hotel din San Francisco

Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în ziua de Anul Nou, scrie TheMirror.

Autoritățile au confirmat că tânăra în vârstă de 34 de ani a fost descoperită inconștientă în primele ore ale dimineții, cauza decesului fiind, în prezent, necunoscută.

Echipajele de urgență au intervenit în urma unui apel pentru asistență medicală la un hotel de lux situat pe blocul 900 al străzii Mason, puțin după ora 3:00. Paramedicii au încercat manevre de resuscitare, însă Victoria Jones a fost declarată decedată la fața locului.

Autoritățile nu au indicat, deocamdată, existența unor suspiciuni de omucidere

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, agenții au ajuns la fața locului împreună cu personalul medical, care a confirmat decesul unei femei adulte. San Francisco Police Department și San Francisco Medical Examiner au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții.

Autoritățile nu au indicat, deocamdată, existența unor suspiciuni de omucidere și îi roagă pe cei care dețin informații relevante să le furnizeze anchetatorilor. San Francisco Fire Department a confirmat că a intervenit la fața locului în jurul orei 3:00. Născută pe 3 septembrie 1991, Victoria Kafka Jones și-a făcut debutul cinematografic în copilărie, în filmul Men in Black II, jucând alături de tatăl său.

