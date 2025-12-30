Beyoncé a devenit miliardară și a treia cel mai bine plătită muziciană din lume

Beyoncé a atins oficial statutul de multimilionară după un an deosebit de profitabil. Artista a devenit a treia cel mai bine plătită muziciană din lume.

Cântăreața texană, de 44 de ani, se alătură astfel clubului restrâns din care fac deja parte soțul ei Jay Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen și Rihanna.

Potrivit Forbes, care este o referință în ceea ce privește clasificarea marilor averi, ultimul său turneu, „Cowboy Carter Tour“, a încasat peste 400 de milioane de dolari, ceea ce îl face cel mai profitabil pentru o solistă în 2025. Turneul său anterior, „Renaissance“, a încasat 600 de milioane de dolari.

Combinând aceste venituri cu cele provenite din catalogul său muzical și din alte acorduri, Forbes a estimat că Beyoncé, cunoscută și sub numele de „Queen Bey“, a devenit „a treia cel mai bine plătită muziciană din lume“, fără a da o estimare precisă a averii sale totale.

Forbes a subliniat că, deși cântăreața a explorat și alte sectoare, precum frumusețea, băuturile și îmbrăcămintea, „cea mai mare parte a averii sale provine din muzică, deoarece controlează drepturile asupra catalogului său extrem de valoros și obține venituri masive din turneele sale mondiale“.

Câștigătoare a 35 de premii Grammy (printre care și cel pentru albumul anului în 2025), artista din Texas va coprezida gala anuală a Muzeului Metropolitan din New York în luna mai a acestui an.

