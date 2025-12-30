Femeie accidentată de o mașină care a intrat pe trotuar

O femeie de 41 de ani a fost accidentată de un autoturism care a intrat pe sensul opus, în zona bulevardului Dimitrie Pompeiu din Capitală.

Un tână de 21 de ani care conducea un autovehicul pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, dinspre strada Gara Herăstrău către șoseaua Petricani, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pătruns pe sensul opus de mers, pe trotuar, unde a surprins și accidentat o femeie de 41 de ani.

În urma accidentului, femeia a fost transportată la spital.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero“, respectiv „negativ“.

„Traficul rutier nu este restricționat în zonă“, precizează Brigada Rutieră.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

