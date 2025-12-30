Alpiniștii care vor urca pe Everest, obligați să plătească taxă de curățenie

O schemă de încurajare a alpiniștilor să își adune deșeurile de pe Muntele Everest este abandonată, autoritățile nepaleze declarând că a fost un eșec. Alpiniștii va trebui să plătească o taxă curățenie nerambursabilă, în valoare de 4.000 de dolari.

Alpiniștii fuseseră obligați să plătească o garanție de 4.000 de dolari, pe care o primeau înapoi doar dacă aduceau cu ei cel puțin 8 kg de deșeuri. Se spera că astfel se va rezolva problema deșeurilor de pe cel mai înalt vârf din lume, despre care se estimează că este acoperit cu aproximativ 50 de tone de deșeuri.

Însă, după 11 ani și cu mizeria care continuă să se adune, proiectul este abandonat pentru că „nu a reușit să arate un rezultat tangibil”.

Himal Gautam, directorul departamentului de turism, a declarat pentru BBC că nu numai că problema gunoiului „nu a dispărut”, dar sistemul de depozitare a deșeurilor „a devenit o povară administrativă”.

Oficiali ai Ministerului Turismului și ai departamentului de alpinism au declarat că cea mai mare parte a garanției a fost rambursată de-a lungul anilor, ceea ce ar trebui să însemne că majoritatea alpiniștilor și-au adus gunoiul înapoi.

Însă se spune că schema a eșuat deoarece gunoiul adus de alpiniști provine de obicei din taberele mai joase, nu din taberele mai înalte, unde problema gunoiului este cea mai gravă.

„Din taberele mai înalte, oamenii tind să aducă înapoi doar butelii de oxigen”, a declarat Tshering Sherpa, director executiv al Comitetului pentru Controlul Poluării din Sagarmatha, care administrează un punct de control pe Everest. „Alte lucruri, cum ar fi corturi, cutii de conserve și cutii cu alimente și băuturi ambalate, sunt în mare parte lăsate acolo, de aceea vedem atât de multe deșeuri adunându-se”, a mai spus oficialul.

Pe lângă „regula defectuoasă” care le impunea alpiniștilor să aducă înapoi mai puține deșeuri decât produc, autoritățile din regiunea Everest au declarat că lipsa monitorizării a fost principala provocare.

Taxă de curățenie nerambursabilă

Autoritățile nepaleze speră că o nouă schemă va fi mai eficientă.

Conform regulii modificate, au declarat oficialii, o taxă de curățenie nerambursabilă, tot de 4 000 de dolari, plătită de alpiniști va fi folosită pentru a înființa un punct de control la Tabăra Doi și, de asemenea, pentru a trimite rangeri montani care vor continua să meargă în părțile mai înalte ale muntelui pentru a se asigura că alpiniștii își coboară gunoiul.

Taxa nerambursabilă va face parte dintr-un plan de acțiune pe cinci ani pentru curățarea munților, introdus recent, iar Jaynarayan Acarya, purtător de cuvânt al ministerului turismului, a declarat că acesta a fost conceput „pentru a aborda imediat problema presantă a deșeurilor din munții noștri”.

Deși nu există niciun studiu care să cuantifice deșeurile de pe Everest, se estimează că există tone de gunoaie, inclusiv excremente umane care nu se descompun în partea superioară a muntelui din cauza temperaturii de îngheț.

Numărul tot mai mare de alpiniști în fiecare an, cu o medie de aproximativ 400, cu mult mai mult personal de sprijin, a reprezentat o preocupare tot mai mare pentru sustenabilitatea alpinismului.

