Unde se află insula în care primești 15.000 de euro dacă te muți acolo

Autoritățile din Sardinia, Italia încearcă să combată depopularea localităților mici printr-un pachet de stimulente financiare care poate ajunge la 15.000 de euro pentru cei care se mută acolo și cumpără o locuință, plus alte bonusuri pentru deschiderea unei afaceri și pentru nașterea copiilor.

Inițiativa vine pe fondul scăderii demografice din ultimii ani, cauzată de plecarea tinerilor către orașele mari din Italia sau în străinătate, ceea ce a lăsat numeroase localităţi aproape părăsite.

Pentru a atrage locuitori, autorităţile au decis să ofere stimulente financiare nerambursabile de până la 15.000 de euro pentru cuplurile care cumpără și renovează o casă într-una dintre localităţile aproape nelocuite, dar și până la 20.000 de euro pentru cei care vor să iniţieze o afacere acolo, relatează Fanpage.

În plus, pachetul include și un sprijin pentru familii. Astfel pentru primul copil născut în Sardinia părinţii vor pirmi un bonus anual de 600 de euro, iar pentru fiecare copil următor se adaugă încă 400 de euro pe an. Plățile se fac în fiecare an până când copilul împlinește vârsta de 5 ani.

Programul se aplică doar în zonele cu mai puțin de 3.000 de locuitori, aflate, de regulă, în interiorul Sardiniei, nu pe coastă. Cei care vor să beneficieze de bani trebuie să locuiască permanent în localitatea aleasă și să își stabilească rezidența timp de maximum 18 luni de la mutare.

Contribuția nerambursabilă, de până la 15.000 de euro de persoană, poate acoperi cel mult 50% din cheltuiala estimată, fie că este vorba despre cumpărarea unei locuinţe, fie despre renovarea acesteia.

