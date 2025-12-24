-0.5 C
Craiova
joi, 25 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentO femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce iubitul ei a dat foc locuinței

O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce iubitul ei a dat foc locuinței

De Tiberiu Cocora

Caz îngrozitor de violență domestică într-un cuplu din Satu Mare! O femeie de 45 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incendiu violent, provocat chiar de iubitul ei. Cei doi s-au certat, iar bărbatul – nervos – a dat foc locuinței, spun anchetatorii.

Incendiul a avut loc la o fermă din localitatea Necopoi, unde femeia trăia împreună cu partenerul ei, un cioban de 46 de ani, venit din Caraș-Severin.

Deocamdată nu se știe din ce motiv s-au certat, însă cunoscuții lor spun că bărbatul ar mai fi amenințat-o și în trecut. De această dată, individul ar fi aruncat benzină peste soba aprinsă, iar focul s-a extins imediat.

Martorii au sunat la 112, iar pompierii voluntari, primii care au ajuns la fața locului, au scos-o pe femeie din casă și au stins incendiul. Victima se află acum la terapie intensivă, în Spitalul Județean Satu Mare, cu arsuri de gradele 2 și 3 pe 40% din suprafața corpului.

Între timp, bărbatul, care după incident a fugit, a fost căutat de oamenii legii. Polițiștii l-au găsit miercuri dimineață, pe stradă, la o distanță de 20 de kilometri de locul incendiului, în localitatea Poiana Codrului.

Citește și: Doi români, acuzați că au furat 1,5 milioane de lire din conturile de taxe și alocații pentru copii din Marea Britanie

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA