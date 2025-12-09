Nominalizările la Globurile de Aur 2026: surprize, confirmări și un an puternic pentru film și televiziune

Nominalizările la Globurile de Aur au fost anunțate ieri dimineață, marcând începutul sezonului premiilor cinematografice. Deși majoritatea selecțiilor au confirmat predicțiile specialiștilor, au existat și surprize importante. Printre acestea, absența filmului „Wicked: For Good” de la categoria Cel mai bun film și nominalizarea apreciată a lui Amy Madigan pentru rolul negativ din „Weapons”.

O competiție strânsă între filmele de dramă și comedie

Ca în fiecare an, Globurile de Aur mențin clasificarea distinctă între filmele dramatice și cele muzicale sau de comedie, o împărțire care generează mereu discuții. În ciuda acestei împărțiri, selecția pare una echilibrată, acoperind producții puternice, de la filme de autor la blockbustere aplaudate.

Nominalizări la film

Cel mai bun film – musical sau comedie

Lună Albastră

Bugonia

Marty Supreme

Fără altă alegere

Nouvelle Vague

O bătălie după alta

Cel mai bun film – dramă

Frankenstein

Hamnet

A fost doar un accident

Agentul secret

Valoare sentimentală

Păcătoșii

Cel mai bun regizor

Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro, Jafar Panahi, Joachim Trier și Chloé Zhao se află în cursa pentru trofeu, reprezentând unele dintre cele mai apreciate filme ale anului.

Interpretări remarcabile

Nominalizările din categoria actorilor includ nume consacrate precum Leonardo DiCaprio, George Clooney, Ethan Hawke, dar și apariții surpriză. Categoria de dramă îl include și pe Dwayne Johnson, în timp ce secțiunea comedie/musical aduce în prim-plan actori precum Timothée Chalamet și Jesse Plemons.

Actrițe nominalizate

La categoria feminină, actrițe precum Amanda Seyfried, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Jessie Buckley și Julia Roberts concurează pentru unul dintre cele mai râvnite trofee din industrie.

Roluri secundare

Nominalizările includ nume mari precum Benicio del Toro, Jacob Elordi, Emily Blunt, Ariana Grande și Amy Madigan, ultima remarcându-se într-un rol intens în „Weapons”.

Alte categorii importante

Premiile acoperă și scenariul, colona sonoră, melodia originală, filmul de animație, precum și filmul într-o limbă străină, unde producții ca „A fost doar un accident”, „Fără altă alegere” și „Agentul secret” se regăsesc pe listă.

Nominalizări la televiziune

Seriale dramatice

Producții de top precum „Diplomatul”, „Severance”, „Slow Horses” și „Lotusul Alb” domină categoria.

Muzical sau comedie

„Abbott Elementary”, „The Bear”, „Hacks” și „Only Murders in the Building” continuă să fie favorite ale publicului și criticilor.

Miniserii

„Adolescență”, „All Her Fault”, „Black Mirror” și „The Beast in Me” intră în cursa pentru titlul de cel mai bun miniserial.

Performanțe actoricești la TV

Nominalizările îi includ pe Kathy Bates, Helen Mirren, Sterling K. Brown, Gary Oldman, Kristen Bell, Ayo Edebiri, Selena Gomez, Steve Martin, Paul Giamatti și mulți alții.

Podcasturi și stand-up

Globurile de Aur marchează și diversificarea interesului publicului, prin premierea podcasturilor și specialurilor de stand-up comedy. Printre nominalizați se numără Mel Robbins, Dax Shepard, Ricky Gervais și Sarah Silverman.

Analiză: cine domină cursa?

Unul dintre marii favoriți este „One Battle After Another”, film considerat deja un lider al sezonului de premii. Leonardo DiCaprio oferă o interpretare puternică, iar producția revine în format IMAX pentru o scurtă perioadă, cererea fiind ridicată.

Filmul „Sentimental Value”, realizat de Joachim Trier, se remarcă prin profunzime emoțională și interpretări excepționale. Renate Reinsve aduce un rol memorabil, iar Elle Fanning completează distribuția cu o prezență impresionantă.

