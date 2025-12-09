Craiova: O tânără a ajuns la spital după o coliziune pe strada Caracal

Polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost sesizați, azi, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Caracal.

Un tânăr de 29 de ani, din orașul Bălcești, județul Vâlcea, conducea un autoturism pe aleea de acces a unui centru comercial. El nu ar fi acordat prioritate la intersecția cu strada Caracal unui autoturism condus de o tânără de 25 de ani, din comuna Malu Mare. În urma neacordării de prioritate, cele două vehicule au intrat în coliziune, potrivit IPJ Dolj.

În urma impactului, tânăra de 25 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind negative.

