Vitrina cu Bijuteriile Coroanei din Turnul Londrei, spoită de protestatari cu cremă de vanilie

Patru persoane au fost arestate pentru distrugere după ce vitrina care conține Bijuteriile Coroanei din Turnul Londrei a fost acoperită cu prăjiură cu fructe și cu cremă de vanilie.

Un grup numit „Take Back Power”, care susține că face campanie pentru creșterea impozitelor pentru cei bogați, și-a asumat responsabilitatea pentru protest. Grupul a declarat într-un comunicat postat online că doi protestatari au acoperit vitrina Bijuteriilor Coroanei cu cremă de vanilie și crumble de mere sâmbătă dimineață, în jurul orei 9.50.

Activiștii și-au deschis apoi paltoanele pentru a-și arăta sloganurile de pe tricouri, pe care scria „Recuperați puterea”, înainte ca unul dintre ei să strige „Democrația s-a prăbușit”, iar altul „Marea Britanie este distrusă. Am venit aici, la bijuteriile națiunii, pentru a relua puterea”.

Doi activiști au ținut, de asemenea, în fața vitrinei o pancartă pe care scria „Democrația s-a prăbușit – Impozitați bogații”. Cei doi agresori și alte două persoane au fost duși la închisoare de către poliție”.

Turnul Londrei, construit în 1070 de William Cuceritorul, atrage acum peste trei milioane de vizitatori pe an. Turnul expune colecția Bijuteriilor Coroanei. Aceasta include Coroana Imperială de Stat, care este purtată de monarh la sfârșitul ceremoniei de încoronare și la ocazii formale, cum ar fi deschiderea parlamentului.

Mai ușoară decât Coroana Sfântului Eduard – Coroana Încoronării – Coroana Imperială de Stat a fost purtată de rege când a părăsit Abația Westminster în ziua încoronării și în timpul apariției sale pe balconul palatului.

A fost inițial realizată pentru încoronarea bunicului său, George al VI-lea, în 1937, și conține 2.868 de diamante, 17 safire, 11 smaralde, patru rubine și 269 de perle și cântărește peste un kilogram.

Historic Royal Palaces, organizația caritabilă independentă care are grijă de turn, a declarat că Bijuteriile Coroanei nu au fost deteriorate în timpul incidentului.