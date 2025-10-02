Supraviețuire miraculoasă la Las Vegas: un tânăr de 25 de ani a scăpat cu viață după o cădere de la 3.300 de metri

Un tânăr de 25 de ani din Blackpool, Mitchell Deakin, a supraviețuit unui accident terifiant de parașutism în timpul unei vacanțe la Las Vegas. Incidentul s-a petrecut pe 17 septembrie. Atât parașuta principală, cât și cea de rezervă au cedat în timpul unei sărituri de la aproximativ 3.330 de metri altitudine.

Deakin, aflat într-un salt tandem alături de instructorul său de 54 de ani, a fost grav rănit după ce au aterizat forțat în deșert, lângă localitatea Jean, la sud de Las Vegas. Ambele victime au fost transportate de urgență cu elicopterul la spital.

Ancheta autorităților

Autoritatea Federală a Aviației (FAA) a anunțat că investighează circumstanțele accidentului, verificând dacă au fost încălcate reglementările privind plierea și întreținerea parașutelor. Situația este considerată extrem de rară, întrucât parașutele de rezervă sunt supuse unor controale stricte și sunt pliate doar de specialiști certificați.

Evenimentul a provocat uimire în rândul comunității de parașutism, unde incidentele cu dublă defecțiune sunt descrise drept „aproape imposibile”. Prietenii și familia tânărului au declarat pentru presa britanică faptul că supraviețuirea sa este „un miracol”, potrivit BBC.

