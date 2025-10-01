Săptămâna Ursului Gras 2025 îl încoronează pe Chunk drept campion



În timp ce rivalitățile sportive celebre captează atenția fanilor din toată lumea, o competiție și mai feroce se desfășoară anual într-un loc neașteptat: Parcul Național și Rezervația Katmai din Alaska.

Acolo, în cadrul Săptămânii Ursului Gras 2025, 12 urși bruni masivi s-au confruntat într-o bătălie de popularitate pe internet, unde fanii au ales prin vot online ursul favorit, potrivit CNN.

De la streaming la finală

O cameră video live le-a oferit spectatorilor șansa de a urmări urșii în timp ce se ospătau cu somon, pregătindu-se pentru hibernarea de iarnă. După o săptămână intensă de vot, în cursă au rămas doi finaliști: urșii cu numerele 856 și 32.

Finala, care a atras zeci de mii de voturi, a fost câștigată de Chunk (nr. 32), un exemplar impunător cunoscut pentru circumferința sa impresionantă, dar și pentru povestea sa de tip Cenușăreasa. În ciuda unei accidentări serioase la maxilar, care îi putea pune în pericol abilitatea de a se hrăni, Chunk a revenit spectaculos și și-a câștigat fanii din întreaga lume.

Drumul spre glorie

În semifinale, Chunk l-a învins clar pe ursul 602 „Flotato”, cu un scor de aproximativ 70% – 30%, câștigându-și locul în finală.

De cealaltă parte a tabloului, ursul 856 a reușit să o elimine pe campioana en-titre, ursoaica 128 Grazer, cu un scor de 68% – 32%. Grazer, ultima femelă rămasă în competiție, s-a oprit astfel înainte de finală.

În runda decisivă, Chunk a triumfat cu 60,2% din voturi, față de 39,8% pentru 856, acumulând în total 96.350 de voturi, comparativ cu cele 63.725 ale rivalului său.

Mai mult decât un concurs

Dincolo de spectacolul online, Săptămâna Ursului Gras are un rol educativ important. Rangerii din Katmai – al patrulea parc național ca mărime din SUA – folosesc această ocazie pentru a atrage atenția asupra urșilor bruni și a ecosistemului lor unic din Alaska.

Pentru acești urși, acumularea de grăsime este vitală. Hibernarea le consumă rezervele energetice timp de luni întregi, iar pentru ursoaicele gestante, supraviețuirea și succesul depind direct de cât de „grașe” reușesc să devină. După cum spun rangerii de la Katmai: „Ursoaicele grașe sunt ursoaice de succes.”

Un campion intră în istorie

Odată cu victoria din 2025, Chunk intră în Sala Campionilor Săptămânii Ursului Gras, alături de învingătorii edițiilor anterioare. Fotografia sa va fi adăugată la galeria urșilor legendari, simbolizând atât reziliența, cât și frumusețea vieții sălbatice din Alaska.

