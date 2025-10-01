(VIDEO) Indonezia, în doliu: clădirea unei școli s-a prăbușit peste elevi, bilanțul crește

La aproape două zile după prăbușirea unei școli islamice din provincia Java de Est, cel puțin 91 de elevi rămân prinși sub dărâmături.

Potrivit Agenției Naționale pentru Managementul Dezastrelor, tragedia s-a produs luni după-amiaza, atunci când sute de elevi, majoritatea adolescenți, se aflau la rugăciune într-o sală a internatului islamic Khoziny, o instituție cu o vechime de peste un secol.

Operațiuni dramatice de salvare

Peste 300 de salvatori lucrează neîntrerupt pentru a elibera supraviețuitorii. Misiunea este îngreunată de structura instabilă și plăcile masive de beton, care ar putea ceda la orice moment. Deși există echipamente grele disponibile, acestea nu au fost folosite pentru a evita provocarea unor prăbușiri suplimentare.

Salvatorii au reușit să transmită oxigen, apă și alimente prin deschizături înguste către cei blocați, menținând în viață cel puțin șase copii despre care se știe că supraviețuiesc sub moloz, potrivit NBC News.

Bilanțul tragediei

91 de elevi sunt în continuare îngropați sub dărâmături,

sunt în continuare îngropați sub dărâmături, 3 elevi confirmați morți ,

, aproximativ 100 de răniți, mulți cu traumatisme craniene și fracturi.

Majoritatea victimelor sunt băieți cu vârste între 12 și 18 ani, elevi de la clasele a VII-a până la a XII-a. Elevele se rugau într-o altă parte a clădirii și au reușit să scape.

Cauzele prăbușirii

Investigațiile preliminare indică faptul că tragedia a fost provocată de o extindere neautorizată a clădirii. Sala de rugăciune, care avea inițial două etaje, era în proces de suprainălțare cu încă două niveluri de beton, fără autorizație de construcție. Poliția a confirmat că fundația veche a clădirii nu putea susține greutatea suplimentară, ceea ce a dus la colaps în timpul turnării betonului.

O tragedie cu ecouri naționale

Evenimentul a stârnit îngrijorare și indignare în întreaga Indonezie, unde siguranța clădirilor școlare este de mult timp pusă sub semnul întrebării. Autoritățile au anunțat că vor deschide o anchetă privind responsabilitatea celor implicați în lucrările de construcție neautorizată.

Pentru familiile elevilor însă, fiecare oră care trece sporește tensiunea și durerea, în timp ce echipele de salvare se luptă contra cronometru pentru a scoate la suprafață cât mai mulți supraviețuitori.

