O brăţară de aur veche de 3.000 de ani, furată din Muzeul Egiptean din Cairo

O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi, a anunţat Ministerul Turismului şi Antichităţilor într-un comunicat publicat marţi seara, relatează AFP.

Bijuteria, o brăţară din aur cu lapis-lazuli, datează din timpul domniei lui Amenemope, faraon al dinastiei a 21-a (1070-945 î.Hr.), potrivit comunicatului.

A fost deschisă o anchetă internă şi a fost trimisă o alertă „către toate unităţile arheologice din aeroporturi şi puncte de intrare, precum şi către porturile terestre, maritime şi de frontieră”, potrivit comunicatului.

Dispariţia ar fi fost constatată acum trei zile

Presa locală a scris că dispariţia ar fi fost constatată acum trei zile, în timpul unui inventar al obiectelor din laborator. Incidentul nu a fost făcut public imediat pentru a „garanta un climat favorabil şi a asigura buna desfăşurare a anchetei”, afirmă comunicatul ministerului, precizând că un inventar complet este în curs de realizare.

Muzeul Egiptean din Cairo adăposteşte 170.000 de obiecte arheologice preţioase

Muzeul Egiptean din Cairo, construit la începutul secolului al XX-lea în Piaţa Tahrir, adăposteşte 170.000 de obiecte arheologice preţioase, printre care masca funerară din aur a regelui Amenemope. Una dintre cele mai faimoase colecţii ale sale, cea găsită în mormântul regelui Tutankamon, urmează să fie transferată la noul Muzeu Egiptean, înainte de inaugurarea oficială prevăzută pentru 1 noiembrie.

În 2021, douăzeci şi două de mumii regale, printre care cele ale lui Ramses al II-lea şi ale reginei Hatşepsut, au fost transferate într-o procesiune spectaculoasă la Muzeul Naţional al Civilizaţiei Egiptene din Vechiul Cairo.

