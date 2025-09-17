Fost şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, condamnat şi eliberat

Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Lucian Duţă va fi pus în libertate „de îndată”, a decis miercuri Înalta Curte de Casație și Justiție, care i-a admis o cale extraordinară de atac.

Duță a fost condamnat definitiv în iulie 2022 de către Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani de închisoare, fiind acuzat de DNA că a primit mită de 6,3 milioane euro în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software, pentru implementarea cardului de sănătate, conform Agerpres.

Miercuri, instanța supremă i-a admis în principiu lui Lucian Duță cererea de recurs în casaţie prin care a atacat decizia Curții de Apel București prin care a fost condamnat la închisoare. Lucian Duţă a fost preşedintele al CNAS în perioada 2009-2012.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis suspendarea deciziei de condamnare

Până la soluționarea recursului în casație de către un complet de 3 judecători, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis suspendarea deciziei de condamnare și „punerea în libertate de îndat” a fostului șef al CNAS.

Recursul în casație are termen de judecată în 29 octombrie.

Obligații pentru Lucian Duță

Instanța a impus mai multe obligații pentru Lucian Duță:

Să se prezinte la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori de câte ori este chemat;

Să informeze de îndată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la schimbarea locuinţei;

Să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază, desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;

Să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Acuzațiile pe pe care DNA i le-a adus lui Lucian Duță

Lucian Duţă a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de preşedinte al CNAS, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 euro prin transferuri bancare şi 800.000 euro în numerar.

Sumele de bani au fost remise lui Duţă fie în numerar (în mai multe tranşe), fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile şi cu conturi bancare deschise în Elveţia.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra sumei de 2.183.820 euro identificată într-un cont bancar din Elveţia, asupra unui teren cu construcţie S+P+4, asupra a trei apartamente şi asupra unui autoturism.

DNA anunţa că i-a fixat lui Duţă o cauţiune de 4.500.000 de lei.

Pe 4 aprilie 2018, DNA anunţa că i-a fixat lui Duţă o cauţiune de 4.500.000 de lei.

DNA mai susţinea atunci că Lucian Duţă a primit mită în legătură cu încheierea şi derularea unui act adiţional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea şi operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, el a fost acuzat că a primit bani în legătură cu încheierea şi derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluţiei informatice de implementare a Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate şi interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.

În iulie 2022, atunci când l-a condamnat definitiv la închisoare pe Lucian Duță, Curtea de Apel București a menținut și decizia tribunalului privind confiscarea sumei de 6.300.000 euro de la fostul președinte al CNAS.

Instanța a mai duspus menţinerea sechestrului pe suma de 2.183.820

Instanța a mai duspus menţinerea sechestrului pe suma de 2.183.820 aflată în conturile din Elveţia ale societăţii Eurotrust Invest Inc. şi pe suma de 1.503.000 euro primită de Euroinvest Development SRL şi investită într-o construcţie şi teren de pe strada Jean Monnet din Bucureşti. În plus, fusese instituit sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor lui Duţă, prezente şi viitoare, în limita sumei de 2.294.187 euro (având în vedere că suma totală primită cu titlul de mită de inculpat a fost de 6.300.000 de euro, iar în limita sumei de 4.005.813 euro au fost identificate sumele de bani şi bunurile imobile ce fac obiectul sechestrului).

Citeşte şi: Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă pentru șomeri