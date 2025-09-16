Actorul Robert Redford a murit

Actorul și regizorul Robert Redford, una dintre cele mai mari figuri ale cinematografiei americane, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani.

Robert Redford, care a câştigat un Oscar pentru regia filmului „Ordinary People” şi care a devenit ulterior fondator al Festivalului de film independent de la Sundance, a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit Variety.

Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK, a împărtăşit vestea într-o declaraţie pentru The New York Times. Ea a spus că Redford a murit în somn, dar nu a precizat cauza exactă a decesului.

Actorul devenit regizor – care a avut o carieră strălucită în filme precum „Butch Cassidy şi Sundance Kid”, „The Way We Were”, „The Sting”, „Three Days of the Condor” şi „All the President’s Men” – a lucrat mai rar atât în faţa, cât şi în spatele camerei în ultimii ani, conform news.ro.

Ultima sa apariţie ca actor a fost în „Avengers: Endgame”

Ultima sa apariţie ca actor a fost în „Avengers: Endgame”, în care a reluat rolul secretarului Alexander Pierce şi s-a alăturat altor veterani Marvel, precum Michael Douglas şi Tilda Swinton.

Redford a avut roluri principale în „A Walk in the Woods”, care a devenit un succes indie, în timp ce „The Old Man & the Gun” din 2018 a primit recenzii pozitive. De asemenea, a fost producător executiv la numeroase proiecte de televiziune, cel mai recent fiind thrillerul AMC „Dark Winds”.

În perioada de glorie a anilor ’70, puţini actori aveau carisma lui Redford, ajutat în mod considerabil de alura sa şi zâmbetul de milioane de dolari. Prin activismul său ecologic, abordarea anti-establishment a realizării de filme şi eforturile sale în furnizarea unei platforme pentru regizorii independenţi, Redford a reuşit să-şi folosească celebritatea pentru a submina status quo-ul, promovând în acelaşi timp propria agendă creativă.

A primit premiul Oscar de două ori

A primit premiul Oscar de două ori – în 1981, pentru regia filmului „Oameni obişnuiţi/ Ordinary People”, şi în 2003, pentru întreaga sa activitate.

El mai deţine în palmares 6 Globuri de Aur, între care Cecil B. DeMille Award, un trofeu BAFTA, primit pentru rolul din „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), un premiu David Di Donatello şi un Leu de Aur onorific.

Redford a mai primit un premiu César onorific, precum şi Legiunea de Onoare, cea mai înaltă recunoaştere a Franţei. A fost recompensat cu Presidential Medal of Freedom de către preşedintele Obama în 2016.

