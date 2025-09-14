Arheologii care lucrează la uriașul proiect Thames Tideway Tunnel – cunoscut drept „super-canalizarea” Londrei, evaluată la 5,4 miliarde de dolari – au făcut o descoperire neașteptată: un schelet vechi de cinci secole, îngropat cu fața în jos în malurile noroioase ale Tamisei. Șocant este faptul că bărbatul încă purta cizmele sale de piele, păstrate aproape perfect de-a lungul a sute de ani, scrie Daily Galaxy.

Specialiștii spun că aceste cizme nu erau deloc o piesă de lux. Ajungeau până la coapse, erau confecționate din piele groasă și umplute cu mușchi – menite să reziste în noroi, apă și ore întregi de muncă grea. Cine ar fi purtat astfel de cizme? Cel mai probabil un pescar, un marinar sau un muncitor al râului.

Analiza oaselor a dezvăluit o viață marcată de muncă grea. Scheletul prezintă semne de uzură la coloană și la șoldul stâng – dovezi clare ale unor ani întregi de efort fizic. Se estimează că bărbatul avea peste 35 de ani la momentul morții.

Un detaliu curios apare la nivelul dinților: urme adânci, posibil provocate de obiceiul de a trage frânghia cu dinții – un gest asociat cu marinarii sau pescarii. Nu există semne de violență, iar arheologii cred că nu a fost o înmormântare intenționată.

Secretul conservării cizmelor și oaselor este solul sărac în oxigen de pe malurile Tamisei. Mediul umed și anaerob a funcționat ca o capsulă naturală a timpului, împiedicând descompunerea materialelor organice. Arheologii sunt convinși că fluviul încă ascunde multe alte mistere sub straturile sale de noroi, așteptând să fie descoperite.

Citește și: Guvernul renunță la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază



