Guvernul renunță la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază

Guvernul a confirmat sâmbătă după-amiaza că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază nu va fi prelungită, decizia fiind deja adoptată în coaliția de guvernare.

Informația fusese vehiculată încă din zilele trecute, pe surse. Guvernul a precizat că renunțarea la plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost luată în coaliția de guvernare fără nicio opinie contrară, conform aceleiași surse.

Pe de altă parte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că acest subiect nu a fost discutat în cadrul coaliției.

Este vorba despre:

Pâinea albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

Laptele de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

Brânza telemea de vacă vrac;

Iaurtul simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făina albă de grâu „000” până la 1 kg;

Mălaiul până la 1 kg;

Ouăle de găină calibrul M;

Uleiul de floarea-soarelui până la 2 l;

Carnea proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

Carnea proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc;

Legumele proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

Fructele proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

Cartofii proaspeţi albi vrac;

Zahărul alb tos până la 1 kg;

Smântână – 12% grăsime;

Untul până la 250 de grame;

Magiunul până la 350 de grame.

OUG 67/2023 prin care s-a stabilit plafonarea adaosului commercial a intrat în vigoare pe 30 iulie 2023. Ultima prelungire a plafonării a fost în 30 iunie, până la 30 septembrie.

Potrivit variantei aflate acum în vigoare, cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% faţă de costul de producţie al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare.

De asemenea, cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanţul de distribuţie, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanţ, este de maximum 5% faţă de preţul de achiziţie la care se adaugă cheltuielile operaţionale.

Cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul şi cash&carry este de maximum 20% faţă de preţul de achiziţie, la care se adaugă cheltuielile directe şi indirecte ale comerciantului.