Un „cuib” de ouă de dinozaur, de peste 80 milioane de ani, a fost descoperit în China

Un cuib format din 28 de ouă de dinozaur, descoperit în rezervația fosilă Qinglongshan din centrul Chinei, are o vechime de aproximativ 86 de milioane de ani, potrivit cercetătorilor care au folosit o medota „ceasului atomic” pentru a data mostrele. Oamenii de știință speră că ouăle, precum și tehnica utilizată pentru a le determina vârsta, ar putea contribui la înțelegerea modului în care dinozaurii care trăiau în bazinul Yunyang s-au adaptat la un climat mai rece, scrie CNN.

Metoda de datare utilizată, cunoscută sub numele de datare cu uraniu-plumb (U-Pb), este un procedeu comun pentru determinarea vârstei mineralelor carbonatice, cele care conțin calciu, fier, mangan sau magneziu. Uraniul prezent în aceste minerale se descompune în plumb de-a lungul timpului.

Folosind un microlaser, cercetătorii au ras fragmente din cojile fosilizate ale ouălor, le-au vaporizat și au analizat conținutul de uraniu și plumb. Raportul dintre acești doi atomi a permis stabilirea cu precizie a vârstei ouălor.

Identificarea recentă a calcitului, o formă de carbonat de calciu, în cojile fosilizate a sugerat că ouăle sunt candidați potriviți pentru datarea cu U-Pb, conform cercetătorilor care au publicat concluziile joi în revista Frontiers in Earth Science. Acestea sunt primele fosile datate cu acuratețe din rezervația Qinglongshan, care cuprinde trei situri ce conțin peste 3.000 de ouă, majoritatea semi-expuse și bine conservate, păstrându-și în mare parte forma originală.

Cele mai multe dintre ouăle descoperite aparțin speciei Placoolithus tumiaolingensis, din familia Dendroolithidae — o clasificare bazată pe morfologia ouălor, nu pe scheletul dinozaurului. Dinozaurul care a depus aceste ouă nu a fost încă identificat. Ouăle sunt sferice, ușor aplatizate, măsurând între 120 și 170 milimetri în lungime, cu coji mineralizate groase de până la 2,4 milimetri.

Cojile acestor ouă sunt relativ poroase pentru ouă de dinozaur, caracteristică ce ar putea oferi indicii importante despre ecosistemul antic din perioada Cretacicului (145–66 milioane de ani în urmă), când clima globală începuse deja să se răcească.

