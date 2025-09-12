Olanda anunță că va boicota Eurovision dacă Israelul participă la concurs

Olanda s-a alăturat unui număr tot mai mare de țări care fac presiuni asupra organizatorilor concursului Eurovision pentru a exclude Israelul din competiție, pe fondul conflictului din Fâșia Gaza.

Postul de televiziune olandez AVROTROS, unul dintre posturile publice de televiziune care finanțează și difuzează în mod colectiv evenimentul, a declarat că nu va participa la concursul de anul viitor de la Viena dacă Israelul este inclus, invocând „suferința umană continuă și gravă din Gaza”. Postul de televiziune și-a exprimat, de asemenea, „profunda îngrijorare cu privire la erodarea gravă a libertății presei: excluderea deliberată a reportajelor internaționale independente și numeroasele victime în rândul jurnaliștilor”.

Această poziție vine în urma unor declarații similare ale postului de televiziune irlandez RTE și ale Sloveniei, care a ales deja această cale. Islanda a indicat, de asemenea, că s-ar putea retrage din concurs, în timp ce prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a cerut public eliminarea Israelului din competiție.

Campanie de presiune

Amenințarea cu boicotul face parte dintr-o campanie de presiune a organizațiilor și personalităților artistice pentru a ostraciza Israelul și a face presiuni pentru pace.

La începutul acestei săptămâni, vedete de la Hollywood, printre care Emma Stone, Ayo Edebiri, Ava DuVernay, Olivia Colman, Yorgos Lanthimos, Riz Ahmed, Rob Delaney, Javier Bardem și Tilda Swinton, s-au alăturat altor 3.000 de personalități din industrie pentru a semna un angajament de boicotare a instituțiilor de film israeliene – inclusiv festivaluri, posturi de radio și televiziune și companii de producție – care sunt „implicate în genocid și apartheid împotriva poporului palestinian”, potrivit grupului Film Workers for Palestine.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune a dat țărilor termen până la mijlocul lunii decembrie pentru a decide dacă doresc să participe.

Postul de radio olandez a declarat că va continua pregătirile pentru concurs până când va primi o decizie din partea organizatorilor cu privire la includerea sau nu a Israelului.

Finala Eurovision este programată pentru 16 mai, după semifinalele din 12 și 14 mai 2026.

Concursul este organizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), prima alianţă mondială a mass-media de serviciu public, fondată în 1950, în cooperare cu membrii săi din peste 35 de ţări.

