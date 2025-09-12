Plafonarea prețurilor la alimentele de bază se încheie luna aceasta

Plafonarea prețului alimentelor de bază nu va mai fi prelungită după 30 septembrie, când expiră, au precizat surse guvernamentale pentru Digi24.ro.

Ultima prelungire a plafonării prețurilor la alimente a fost făcută la începutul lunii iulie, pentru o perioadă de trei luni, până pe 30 septembrie.

„Am propus și aprobat în Guvern prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, până la 30 septembrie 2025, pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, anunța ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la sfârșitul lunii iunie.

Lista produselor cu adaos plafonat:

Lapte de vacă (1 l, 1,5% grăsime, excluzând UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă (max. 200 g, 3,5% grăsime)

Făină albă de grâu „000” (max. 1 kg) Mălai (max. 1 kg)

Ouă de găină, calibrul M

Ulei de floarea-soarelui (max. 2 l)

Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe, aripi)

Carne proaspătă de porc (pulpe, spată, carne de lucru)

Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, ardei, morcovi, fasole, usturoi)

Fructe proaspete vrac (mere, prune, pere, struguri de masă)

Cartofi albi proaspeți vrac

Zahăr alb tos (max. 1 kg)

Smântână (12% grăsime)

Unt (max. 250 g)

Magiun (max. 350 g)

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, o măsură luată în august 2023 pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor şi care viza 14 grupe de produse alimentare, a fost continuată în 2024, însă lista a fost extinsă.

Executivul a decis, la sfârşitul anului trecut, prelungirea măsurii până la 30 iunie 2025, iar ulterior a fost prelungită încă o dată, până la 30 septembrie.

