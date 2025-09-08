Marian Vanghelie rămâne la distanţă de Oana Mizil! Instanţa i-a dat verdictul final

Scandalul dintre fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie și fosta sa parteneră, Oana Niculescu Mizil, a ajuns din nou în atenția publică, asta după ce în urmă cu o săptămână, femeia cerea un ordin de protecție în instanță împotriva fostului partener, ordin pe care l-a și obținut.

În toamna anului 2022, Marian Vanghelie și Oana Mizil au decis să meargă pe drumuri diferite, după o relație de 10 ani și un copil. La acea vreme, au existat voci care spuneau că fostul primar ar fi fost agresiv cu partenera de viață. Ulterior, Oana Niculescu Mizil a spus că au existat episoade tensionate între ei. În urmă cu o săptămână însă, femeia a cerut ajutorul autorităților, asta după ce bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea chiar în casa ei. Oana a primit un ordin de protecție provizoriu, pe care fostul edil l-a contestat.

În urmă cu puțin timp, instanța a dat verdictul și a respins contestația depusă de Marian Vanghelie împotriva ordinului provizoriu de protecție emis pe numele Oanei Niculescu Mizil la finalul lunii august și a menținut, totodată, măsura prin care acesta nu are voie să se apropie de fosta iubită. Decizia este definitivă, iar fostul edil rămâne cu interdicția de a lua legătura cu Oana Niculescu Mizil, dar și cu mama acesteia, și fiica lor minoră.

„Respinge contestaţia împotriva ordinului provizoriu de protecţie emis la data de 31.08.2025 de către IPJ Ilfov-Poliţia Voluntari, privind pe contestatorul Vanghelie Marian Daniel în contradictoriu cu intimatele Niculescu Mizil Ştefănescu Oana, Niculescu Mizil Ştefănescu Lidia şi Vanghelie Maria, prin reprezentant legal, ca rămasă fără obiect”, se arată pe portalul instanțelor de judecată, citat de Cancan.

Citeşte şi: Un tânăr care lucra pe un stâlp a căzut de la 7 metri! A intervenit elicopterul SMURD





