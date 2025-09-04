O vacă s-a vândut la licitație cu 350.000 de dolari 

32.9 C
De Daniela Moise
O junincă Wagyu a fost vândută la o licitație în Australia pentru suma de peste 350.000 de dolari, devenind astfel a treia cea mai scumpă bovină vândut vreodată în această țară, după o altă junincă Wagyu și un taur Angus de calitate superioară, informează publicația Agrarheute.

Compania de embrioni GeneFlow a achiziționat juninca de 13 luni pentru această sumă impresionantă.

Keith Hay, directorul general, este totuși convins de calitatea superioară a geneticii australiene și susține investiția. Planul este o ședere de 12 luni într-o stație de transfer de embrioni din Victoria, unde vor fi colectați embrioni prin metoda FIV.

Scopul este de a produce 20-30 de viței pe an cu genetica ei și de a stimula astfel progresul în reproducție. Juninca a fost crescută în Queensland, iar fermierul a fost surprins de prețul pe care l-a obținut pentru ea.

Prețurile pentru bovine cresc în prezent semnificativ în Australia. Specialiștii speră la o tendință ascendentă care să continue după încheierea perioadei de secetă în sudul țării.

