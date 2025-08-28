Miercuri, pe 27 august 2025, micul oraș Buñol din apropiere de Valencia s-a transformat, ca în fiecare an, într-o adevărată arenă a haosului colorat. Zeci de mii de oameni din întreaga lume s-au adunat pentru a participa la La Tomatina, celebra bătaie cu roșii care a devenit unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri ale Spaniei.

Peste 150.000 de kilograme de roșii au fost aruncate, zdrobite și împrăștiate pe străzile orașului, în cadrul unui eveniment care a durat fix o oră, dar care a lăsat în urmă mii de zâmbete și haine complet roșii.

Festivalul, care datează din 1945, a fost organizat și în 2025 cu aceeași energie debordantă și cu respectarea regulilor de siguranță: roșiile au fost aruncate doar după ce au fost zdrobite, iar participanții au purtat ochelari de protecție și haine vechi, pregătiți pentru o oră de distracție intensă.

Startul „bătăliei” a fost dat la ora 11:00, iar în doar câteva minute centrul orașului Buñol s-a transformat într-o mare roșie, plină de râsete, muzică și bună dispoziție. La ediția din acest an au participat aproximativ 22.000 de persoane, printre care turiști din Europa, Asia, America și chiar Australia.

Se plăteşte bilet pentru a te putea murdări cu roşii

Din 2013, autoritățile locale au introdus biletele pentru a limita numărul de participanți (din motive de siguranță – în trecut, depășea 40.000 de oameni) și a acoperi costurile organizării: curățenie, securitate, logistică, transportul roșiilor etc.

Biletul de acces este obligatoriu pentru toți participanții la bătaia cu roșii. Prețul biletelor variază, dar în general se situează între 12 și 25 de euro.

