Vacanţă horror în Grecia pentru un român! I s-au furat banii şi bijuteriile din cameră

Un român a trecut printr-un coșmar total în timpul unei vacanțe în Grecia. Bărbatul a fost jefuit chiar în vila pe care a închiriat-o de pe o aplicație cunoscută.

Răzvan Mihăiță Ciuchi susține că a fost victima unui jaf chiar în vila închiriată în stațiunea Kali Beach, din Halkidiki. Hoții i-au furat 3.000 de euro în numerar, bijuterii din aur și alte sume pe care le aveau membri familiei. Totul s-ar fi petrecut în plină zi, iar în locuință nu existau urme de intrare forțată, scrie Fanatik. Inițial, au lipsit 100 de euro lăsați pe masă, dar ulterior, la restaurant, mama turistului a constatat că din portofel i-au fost furați 1.250 de euro și 400 de lei. Ulterior, și-au dat seama că și soției bărbatului i-au fost furați 250 de euro. În același timp, sora bărbatului a rămas fără verighetă.

Incidentul s-ar fi produs în după-amiaza zilei de 13 iunie, la doar o zi după sosirea în Grecia. În timp ce bărbatul era plecat la plajă împreună cu soția, mama, sora și cei patru copii, cineva ar fi intrat în vilă și a furat banii și bijuteriile pe care le-a găsit în bagajele turiștilor.

„În jurul orei 19.00, atunci când ne-am întors de la plaja, în zona casei era administratorul (cel care ne-a dat cheia când am făcut check-in, motivând că este în zonă pentru a ne informa ca nu este apă)! Într-adevăr, nu era apă! În momentul în care am întrat în curtea casei, am constatat că a dispărut camera de supraveghere! Am crezut ca a luat-o administratorul pentru a ne oferi intimitate!”, povestește Răzvan Mihăiță Ciuchi, pe pagina sa de Facebook.

Poliţia nu mişcă un deget!

Bărbatul a mai explicat că nimeni din familie nu a pierdut cheia cazării, iar ușile și geamurile nu au fost forțate.

„A 2 a zi am discutat cu vecina de lângă casă și am întrebat-o dacă a văzut ceva suspect ieri. Răspunsul a fost ca da, a văzut o persoană cu masca pe față! Am raportat și acest lucru politiei! Am solicitat o copie a celor declarate poliţiei, un număr de înregistrare al plângerii, orice , iar polițiștii ne-au spus că în maxim 10 zile vom primi un raport pe email.

Politia din Kallikrateia îmi dă senzația că vor să mușamalizeze cazul, deoarece nici măcar nu s-au deranjat să vină la proprietate să analizeze zona, să discute cu vecinii, să vadă dacă au observat ceva! Absolut nimic, doar ne-au luat o declarație”, a mai scris bărbatul.

