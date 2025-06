Descoperire fabuloasă a unui pescar în zona Canadei: „E ceva ce nu vezi în fiecare zi!“

Un aisberg negru, extrem de rar, fotografiat în luna mai în largul coastelor Labradorului, a devenit viral pe rețelele sociale după ce un pescar l-a surprins în timp ce se afla la pescuit de creveți.

Hallur Antoniussen, originar din Insulele Feroe, lucra alături de echipajul navei Saputi când a observat aisbergul. Deși are o experiență de peste 50 de ani în pescuit, în special în apele din Groenlanda și Labrador, spune că nu a mai văzut niciodată ceva asemănător. De asemenea, Antoniussen estimează că aisbergul avea cel puțin de trei ori dimensiunea unei case obișnuite

„Am mai văzut aisberguri care s-au rostogolit pe plajă și au adunat pietre, dar acesta e complet diferit. Nu doar că e negru, e aproape ca un diamant. E ceva ce nu vezi în fiecare zi. Nu am mereu o cameră la mine când lucrez, dar m-am dus repede în cameră, am luat telefonul și am făcut poza”, a declarat el.

Aisbergul a fost zărit de pe macaraua navei, la peste 100 de kilometri în larg, în canalul Hopedale, între localitățile Nain și Hopedale, notează Observator News.

Unii specialiști estimează că gheața din aisberg ar putea avea peste 1.000 de ani, dar nu exclude posibilitatea ca ea să fie chiar de 100.000 de ani.

