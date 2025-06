Alertă Cibernetică 2025 / Cum să te aperi de valul de atacuri Ransomware și Phishing în România

Digitalizarea a adus progrese remarcabile în aproape toate aspectele vieții noastre, însă odată cu beneficiile vin și pericole tot mai sofisticate. Anul 2025 continuă tendința ascendentă a atacurilor cibernetice, acestea devenind nu doar mai frecvente, ci și mai ingenioase. Datele dumneavoastră personale și financiare sunt o adevărată comoară pentru infractorii cibernetici, iar protecția online a încetat de mult să fie un simplu moft – a devenit o necesitate stringentă. Acest articol explorează cele mai presante amenințări cibernetice actuale în România și vă oferă un ghid esențial pentru a vă menține în siguranță.

Ce sunt atacurile Ransomware și Phishing?

Ransomware: Imaginați-vă un virus care, odată infiltrat în computerul sau telefonul dumneavoastră, criptează toate fișierele importante – documente, fotografii, baze de date. Pentru a le recupera, atacatorii cer o răscumpărare (ransom), de obicei în criptomonede, pentru a fi greu de urmărit. Aceste atacuri nu vizează doar utilizatorii individuali, ci și companii mari și instituții publice, paralizându-le activitatea.

Phishing: Aceasta este o metodă de înșelăciune prin care atacatorii încearcă să obțină informații confidențiale (parole, date de card, coduri PIN) dându-se drept entități de încredere. Cele mai comune forme sunt e-mailurile, SMS-urile (smishing) sau chiar mesajele pe rețelele sociale, care conțin linkuri către pagini web false, ce imită perfect site-urile legitime ale băncilor, firmelor de curierat sau altor instituții.

Pericolele ascunse în spatele atacurilor Wi-Fi și noftware-ului neactualizat

Rețele Wi-Fi Publice Nesecurizate: Conectarea la o rețea Wi-Fi gratuită într-o cafenea, aeroport sau parc poate părea inofensivă, dar aceste rețele sunt adesea nesecurizate. Hackerii pot intercepta cu ușurință traficul de date, „ascultând” tot ce transmiteți, inclusiv parole și informații bancare.

Vulnerabilitățile Software: Orice program software, de la sistemul de operare la aplicațiile pe care le folosiți zilnic, poate avea breșe de securitate. Dacă nu instalați actualizările oferite de producători, lăsați practic „uși deschise” prin care infractorii pot pătrunde.

Atacuri asupra Conturilor de Social Media: Conturile de pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok sunt ținte valoroase, fie pentru a fura date personale, fie pentru a răspândi linkuri malițioase către lista de contacte a victimei.

Exemple Concrete din România (Documentate și Tendințe Observate în 2024-2025)

România nu a fost ocolită de aceste amenințări. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) raportează constant o creștere a incidentelor de securitate:

Atacuri Ransomware Asupra Instituțiilor: Un exemplu recent și de impact major a fost valul de atacuri ransomware care a lovit mai multe spitale din România la începutul anului 2024. Datele medicale ale pacienților și sistemele informatice esențiale au fost criptate, ducând la perturbarea gravă a serviciilor medicale și la solicitarea unor răscumpărări considerabile. De asemenea, și alte instituții publice, inclusiv diverse primării sau chiar Camera Deputaților (în toamna anului 2023), au fost ținta unor astfel de atacuri, demonstrând vulnerabilitatea infrastructurilor critice. Aceste incidente subliniază importanța investițiilor în securitate și a protocoalelor de răspuns la incidente.

Campanii de Phishing Sofisticate: Infractorii cibernetici au continuat să lanseze campanii de phishing din ce în ce mai convingătoare. Au fost raportate numeroase cazuri de mesaje false trimise în numele Poștei Române sau al unor firme de curierat cunoscute (ex: Fan Courier, DHL), prin care se solicitau taxe vamale inexistente pentru colete fictive, utilizatorii fiind direcționați către pagini de plată false. De asemenea, campaniile de phishing bancar au rămas prevalente, cu e-mailuri și SMS-uri care păreau a veni de la bănci importante din România (ex: Banca Transilvania, BCR, ING), solicitând actualizarea datelor personale sau confirmarea unor tranzacții suspecte. DNSC a emis multiple alerte cu privire la aceste tentative de fraudă.

Vulnerabilități Exploatate: Lipsa actualizărilor de software la timp a permis exploatarea unor vulnerabilități cunoscute în diverse sisteme folosite atât de persoane fizice, cât și de companii, ducând la compromiterea datelor.

Cum vă puteți proteja eficient în 2025? Ghid esențial de securitate online

Protecția împotriva atacurilor cibernetice necesită o abordare proactivă și constantă. Iată măsurile esențiale pe care Altanet Servicii IT&C vi le oferă:

Backup Regulat al Datelor: Este cea mai importantă măsură împotriva ransomware. Salvați-vă periodic datele importante pe un hard disk extern sau într-un serviciu cloud securizat. Astfel, chiar dacă sunteți victima unui atac, puteți recupera informațiile fără a plăti răscumpărare.

Utilizați un Software Antivirus și Anti-Malware Actualizat: Instalați o soluție de securitate reputabilă și asigurați-vă că este mereu actualizată pentru a detecta și bloca cele mai noi amenințări.

Prudență Maximă la Linkuri și Fișiere Suspecte: Nu deschideți atașamente și nu accesați linkuri din e-mailuri sau mesaje nesolicitate, chiar dacă par a veni de la cunoscuți (conturile lor ar putea fi compromise). Verificați cu atenție expeditorul.

Verificați Atent Adresele de E-mail și URL-urile Web: Înainte de a introduce date confidențiale, asigurați-vă că adresa site-ului este corectă (verificați literele, simbolurile) și că folosește o conexiune securizată (HTTPS, simbolul cu lacăt). Fiți atenți la greșeli subtile în adresele de e-mail ale expeditorilor.

Activați Autentificarea în Doi Pași (2FA): Aceasta adaugă un strat suplimentar de securitate, solicitând o a doua formă de verificare (ex: un cod trimis pe telefon) pe lângă parolă. Activați 2FA pe toate conturile care permit acest lucru (email, social media, aplicații bancare).

Folosiți un VPN (Virtual Private Network) pe Rețelele Wi-Fi Publice: Un VPN criptează traficul de internet, protejându-vă datele de interceptare atunci când folosiți rețele nesecurizate.

Mențineți Sistemul de Operare și Aplicațiile Actualizate: Instalați prompt toate actualizările de securitate oferite de producători. Acestea conțin adesea remedieri pentru vulnerabilități nou descoperite.

Creați Parole Puternice și Unice: Folosiți o combinație de litere mari și mici, cifre și simboluri. Nu folosiți aceeași parolă pentru mai multe conturi. Luați în considerare utilizarea unui manager de parole.

Concluzie:

În peisajul digital din 2025, atacurile cibernetice sunt o realitate constantă. Nu așteptați să deveniți o victimă pentru a lua măsuri! Prin adoptarea unor practici de igienă cibernetică solide și prin menținerea unei vigilențe constante, vă puteți proteja semnificativ datele personale, finanțele și identitatea digitală. Pentru informații suplimentare și alerte la zi privind amenințările cibernetice din România, consultați site-ul oficial al Directoratului Național de Securitate Cibernetică – dnsc.ro. Un viitor digital mai sigur începe cu acțiunile pe care le întreprindem astăzi.

Alertă Cibernetică 2025: Atacuri Ransomware și Phishing

Exemplu Specificat Anterior: Valul de atacuri ransomware care a lovit mai multe spitale din România la începutul anului 2024; campanii de phishing în numele Poștei Române sau al băncilor.

Tipuri de Companii/Instituții Vizate în România: Spitale publice și private (ex: Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București, Spitalul Județean de Urgență Ploiești – exemple de instituții care au fost istoric afectate sau sunt tipuri de ținte), instituții guvernamentale (ex: diverse Primării, Camera Deputaților), bănci comerciale (ex: BCR, Banca Transilvania, ING, Raiffeisen), firme de curierat (ex: Poșta Română, Fan Courier, SameDay).

Sursa Tipică de Documentare:

Alertele și rapoartele Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) (dnsc.ro).

Comunicatele de presă ale Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București).

Știri și investigații din presa națională credibilă (ex: HotNews, G4Media, Adevărul, Digi24) care citează surse oficiale sau victime.

Rapoarte anuale sau comunicări ale instituțiilor afectate (dacă sunt făcute publice).

Citeşte şi: Înscrieri la Festivalul-Concurs „Tineri interpreți de muzică populară”, la Scoarța