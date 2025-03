Creatură bizară, de acum 99 de milioane de ani, descoperită de cercetători

O specie nou identificată de viespe parazită, care zbura printre dinozauri acum 99 de milioane de ani, a dezvoltat un mecanism bizar pentru a captura alte creaturi și a le forța, fără să știe, să adăpostească puii săi, potrivit unui nou studiu, informează CNN.

Capcană pentru muște pe abdomen

Paleontologii au analizat 16 exemplare ale acestei mici viespi conservate în chihlimbar, datând din perioada Cretacică, descoperite anterior în Myanmar. Noua specie, numită Sirenobethylus charybdis, avea o structură asemănătoare unei capcane pentru muște Venus pe abdomen, care i-ar fi permis să prindă alte insecte, au raportat cercetătorii joi în jurnalul BMC Biology.

„Când am privit primul exemplar, am observat această expansiune la vârful abdomenului și am crezut că este o bulă de aer. Bulele de aer apar frecvent în jurul fosilelor din chihlimbar”, a spus coautorul studiului Lars Vilhelmsen, expert în viespi și curator la Muzeul de Istorie Naturală din Danemarca, Copenhaga.

„Dar apoi am analizat câteva alte exemplare și m-am întors la primul. Aceasta era de fapt o parte a creaturii.”

Vilhelmsen și colegii săi de la Universitatea Normală Capitală din Beijing au stabilit că structura era mobilă, deoarece fusese conservată în poziții diferite la diverse exemplare.

„Uneori partea inferioară, pe care o numim clapetă, este deschisă, alteori este închisă”, a explicat Vilhelmsen. „Era clar o structură mobilă, folosită pentru a prinde ceva.”

Diferită de orice insectă din zilele noastre

Cea mai apropiată comparație existentă în natură astăzi este planta carnivoră capcana pentru muște Venus, care își închide frunzele articulate când prada pătrunde în interior, conform noului studiu.

„Nu poți ști exact cum trăia o insectă care a murit acum 100 de milioane de ani. Așa că trebuie să cauți analogii în fauna insectelor moderne. Există ceva asemănător la viespi sau la alte grupuri?” a spus Vilhelmsen.

„Și nu există nimic similar în rândul insectelor. A trebuit să mergem până în regnul plantelor pentru a găsi ceva care să semene măcar vag cu această structură.”

