Celebra banană lipită cu bandă adezivă pe perete s-a vândut cu 6,2 milioane de dolari

Celebra banană lipită cu bandă adezivă pe perete și declarată operă de artă conceptuală s-a vândut la licitație. Un colecționar de artă chinez a plătit pentru ea peste 6 milioane de dolari, cu tot cu taxe.

A banana taped to a wall just sold for $5.2 million at a Sotheby’s auction



