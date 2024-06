Garderoba personală a lui Elton John, vândută pe eBay

Elton John îşi vinde garderoba personală pe eBay. Colecţia include un număr semnificativ de cămăşi cu imprimeuri colorate realizate de Gianni Versace, precum şi alte articole de designer de la Yohji Yamamoto, Gucci şi Richard James. Cele aproximativ 250 de articole reprezintă stilul extrovertit pentru care este cunoscut, deşi nu este vorba de ţinute de scenă, potrivit The Guardian.

Litera E de la Elton împodobeşte piese care includ o jachetă Gucci Varsity şi o pereche de mocasini Prada. Vor apărea online, de asemenea, articole off-duty, cum ar fi o serie de treninguri Adidas şi halate Versace. Există piese de concert, inclusiv o geantă Gucci pentru turneul de adio care s-a încheiat anul trecut şi un tricou proiectat de Gianni Versace pentru turneul lui John 1992-93 „The One”, în timp ce dragostea lui John de fotbal (el a fost preşedinte al clubului de fotbal Watford) este, de asemenea, reprezentată – cu un tricou Bristol City FC, scrie News.ro.

Elton John le-a cerut prietenilor săi designeri să doneze articole

Pe lângă propria garderobă a lui John, muzicianul le-a cerut prietenilor săi designeri să doneze articole. Piesele Donatellei Versace vor fi fără îndoială cele mai populare printre cei interesaţi de istoria modei. Un deux-pieces Versace din lanţ de postav de culoare pastel cu ace de siguranţă marca Versace este, de asemenea, un punct culminant. Licitaţia are ca scop strângerea de fonduri pentru Fundaţia Elton John de luptă împotriva SIDA şi coincide cu luna Pride, care durează 10 zile.

Printre articolele de îmbrăcăminte se numără o cămaşă cu volane Gianni Versace şi o jachetă de piele Gucci, 10 articole fiind deja vândute, inclusiv o pereche de ochelari de soare Paul Smith în valoare de 350 de dolari (276 de lire sterline). O jachetă Versace cu versuri Elton John şi Bernie Taupin a avut deja 13 oferte. Într-o declaraţie, John a spus că speră ca obiectele „să vă inspire să vă exprimaţi spiritul unic şi să vă aducă la fel de multă bucurie cum mi-au adus mie. Fie că sunteţi în căutarea luxului high-end sau ceva mai relaxat, există o descoperire perfectă pentru toată lumea. Chiar mai bine, fiecare liră sterlină este destinată sprijinirii activităţii Fundaţiei Elton John împotriva SIDA pentru a pune capăt stigmatizării LGBTQ+”.

Muzicianul a declarat că această colecţie provine din „tezaurul său din Atlanta”

Muzicianul a declarat că această colecţie provine din „tezaurul său din Atlanta”, lăsând să se înţeleagă că are colecţii similare în SUA. Vedete precum Charli XCX, Olivia Rodrigo şi stilistul lui Harry Styles, Harry Lambert, au fost apreciate recent pentru că şi-au vândut garderobele pentru cauze nobile prin aplicaţia de revânzare Depop, însă John este un fel de pionier în acest domeniu. El şi soţul său, David Furnish, şi-au vândut garderobele în 2000, 2006 şi 2009, încasările fiind direcţionate către scopuri caritabile. John a făcut bani şi din licitaţii.

Licitaţia Collection of Elton John: Out of the Closet a avut loc la Christie’s la începutul acestui an. O perucă verde în stil Mozart purtată la un concert în 1985 s-a vândut cu peste 4.000 de dolari. Aceasta a făcut parte dintr-o vânzare mai mare de obiecte, inclusiv apartamentul din Atlanta al lui John şi Furnish.

