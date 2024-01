Anthony Hopkins sărbătoreşte 48 de ani de abstinenţă, cu un mesaj de Anul Nou către dependenţii de alcool

Celebrul actor Anthony Hopkins a postat pe Instagram un mesaj video plin de speranţă adresat celor care se luptă cu alcoolismul, marcând astfel, în prag de An Nou, aşa cum face deja de câţiva ani, cei 48 de ani ai săi de abstinenţă.

Actorul din „Tăcerea mieilor” şi „Rămăşiţele zilei”, în vârstă de 85 de ani, a postat videoclipul pe Instagram vineri, 29 decembrie, potrivit news.ro.

„Bună ziua, un An Nou fericit tuturor!”, spune el. „Toţi petrecăreţii şi băutorii se distrează. Minunat! La mulţi ani, distracţie plăcută! Dar, dacă aveţi o mahmureală, amintiţi-vă de mine! Eu nu mai am, pentru că astăzi, acum 48 de ani, am încetat. Am primit ajutor pentru asta şi viaţa mea s-a schimbat”, spune actorul, care în ultimii ani a ţinut să marcheze astfel, cu un mesaj video pe reţelele sociale, reuşita sa de a scăpa de alcoolism.

„Nu vă invidiez că vă distraţi acolo, dar dacă aveţi nevoie de ajutor, există”, îi îndeamnă el pe cei care se luptă cu dependenţa de alcool.

Hopkins are în continuare o viaţă profesională activă

Hopkins, care duminică, în ultima zi a anului, împlineşte 86 de ani, are în continuare o viaţă profesională activă. În curând el va putea fi urmărit în cel mai recent rol al său din drama One Life, despre Al Doilea Război Mondial, film care urmează să fie lansat în primele zile din ianuarie.

Actorul are o tradiţie îndelungată de a transmite urări de bine de Anul Nou şi mesaje pline de speranţă pentru cei care se luptă cu alcoolismul. Într-un interviu acordat publicaţiei The New York Times în 2020, Hopkins şi-a amintit momentul care a dus la decizia sa de a deveni abstinent, în 1975. El a povestit că se trezise într-o cameră de hotel din Arizona, dar nu-şi amintea cum ajunsese acolo. „M-am gândit: Ei bine, trebuie să mă opresc, pentru că ori voi ucide pe cineva ori mă voi sinucide”, a mărturisit el. „Viaţa mea, din acel moment, a căpătat un nou sens”, a dezvăluit actorul.

Anthony Hopkins a câştigat două premii Oscar de-a lungul carierei sale

Anthony Hopkins a câştigat două premii Oscar de-a lungul carierei sale. Primul a fost în 1991, pentru interpretarea criminalului în serie canibal Hannibal Lecter în „The Silence of the Lambs”. În 2021, Hopkins a obţinut al doilea premiu pentru drama despre demenţă „The Father”, devenind astfel, la 83 de ani, cel mai în vârstă câştigător al unui Oscar.

În noul său film One Life, Hopkins joacă rolul „Schindler-ului britanic” Nicholas Winton, care a salvat de nazişti 669 de copii evrei.

Citeşte şi: Care este prima ţară care a trecut în noul an