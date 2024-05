(VIDEO) Alpiniștii chinezi au rămas blocați pe stâncă mai mult de o oră din cauza supraaglomerării

Muntele Everest nu este singurul vârf din lume care se confruntă cu supraaglomerare. Alpiniștii chinezi au rămas blocați pe stâncă mai mult de o oră din cauza supraaglomerării.

La începutul acestei săptămâni, grupuri de călători care urcau Muntele Yandang din estul Chinei au fost blocați parțial pe o stâncă, agățați de o frânghie de-a lungul unui traseu fix de alpinism, timp de mai bine de o oră. Imaginile alpiniștilor atârnând de pe stâncă în timp ce așteptau ca alții să avanseze de-a lungul vie ferrata – trepte metalice fixate pe munte – au devenit virale pe rețelele sociale chineze.

„Este înfricoșător! Cineva ca mine, care se teme de înălțimi, s-ar putea să mă ude acolo sus!” a scris un comentator chinez online. „N-o să merg nici măcar dacă mi se oferă bani ca să fac asta”, a spus altul, potrivit CNN.

Evaluări greșite

Un alt comentator a întrebat ce s-ar întâmpla dacă unul dintre alpiniști ar cădea și ar avea nevoie de salvare, dar toți au fost arătați purtând căști, hamuri și echipament de siguranță. Wenzhou Dingcheng Sports Development Co., Ltd, care gestionează via ferrata, a declarat că a subestimat numărul de persoane interesate să urce pe munte.



„Din cauza evaluării noastre greșite cu privire la câți clienți ar veni, a lipsei unor controale eficiente de trafic, cum ar fi un sistem de rezervare a biletelor și a deficiențelor în managementul la fața locului, clienții au fost blocați și blocați pe traseul de alpinism”, a spus compania într-un comunicat.



Compania a adăugat că oprește temporar vânzările de bilete în timp ce gestionează situația pe plan intern și că va implementa un sistem de control al traficului pentru vizitatori în viitor.

Muntele Yandang se află la aproximativ 410 de kilometri sud de Shanghai, în provincia Zhejiang, și are o înălțime de 1.150 de metri.



Prima săptămână a lunii mai este sărbătoarea Zilei Muncii în China, ceea ce a contribuit la numărul mare de turiști din zonă. Un loc popular pentru turiști din China, Muntele Yandang a fost depus pentru a fi înscris în patrimoniului mondial UNESCO în 2001 și rămâne pe lista provizorie.