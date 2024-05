(VIDEO) Kevin Spacey neagă noile acuzații de hărțuire sexuală și agresiune

Actorul premiat cu Oscar Kevin Spacey respinge noile acuzații de hărțuire sexuală și agresiune din partea bărbaților. Acestea care vor fi prezentate ca parte a unui documentar la televiziunea britanică care urmează să fie lansat săptămâna viitoare.

„Nu mai am nimic de ascuns”, i-a spus Spacey fostului jurnalist britanic Dan Wootton în timpul unui interviu online de două ore și 20 de minute. Intitulat „Kevin Spacey: Right of Reply”, interviul a fost difuzat vineri seara pe canalul Wootton YouTube și pe rețelele sociale.

În interviu, Spacey, de 64 de ani, a spus că nu a făcut niciodată nimic ilegal, potrivit CBS News. A recunoscut că s-a chinuit să se întoarcă la muncă după ce a fost achitat anul trecut de acuzații penale într-un tribunal din Londra.

„Nu pot trece prin asta din nou, permițându-mi să fiu atacat fără temei, fără să mă apăr”, a spus el.

Acuzații aduse pentru fapte de acum 20 de ani

În iulie anul trecut, un juriu de la Londra l-a achitat pe Spacey de acuzații de agresiune sexuală. Acuzațiile erau a patru bărbați care datează de 20 de ani. A fost a doua victorie în instanță pentru Spacey. Un juriu din New York l-a achitat în 2022 într-un proces de 40 de milioane de dolari introdus de actorul „Star Trek: Discovery” Anthony Rapp..

Documentarul „Spacey Unmasked” urmează să fie difuzat pe Channel 4 în Marea Britanie și difuzat pe Max în SUA. Se spune că documentarul va conține mărturii de la bărbați cu privire la evenimentele dintre 1976 și 2013, a dezvăluit actorul în timpul interviului.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru comportamentul meu din trecut și pentru acțiunile mele. Nu pot și nu îmi voi cere scuze față de oricine a inventat lucruri despre mine sau a exagerat povești despre mine”, a spus Spacey. Actorul a câștigat Premiile Oscar pentru „The Usual Suspects”. ” și „American Beauty”.

„Nu i-am spus niciodată cuiva că dacă îmi oferă favoruri sexuale, atunci îl voi ajuta cu cariera, niciodată”, a adăugat el.

Spacey, care a ocupat funcția de director artistic al Teatrului Old Vic din Londra din 2004 până în 2015, a recunoscut din nou că a fost un „flirt” cu bărbații de 20 de ani și că a făcut pase „neîndemânatice” uneori.

Spacey a spus că s-a chinuit să se întoarcă la muncă după ce a fost achitat de toate acuzațiile penale, descriindu-și experiența drept „o condamnare pe viață”.

Citește și: Cod galben de instabilitate atmosferică, până la ora 23.00