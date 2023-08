Pilotul unui avion cu 270 de pasageri a murit la 40 de minute după decolare

Un pilot a murit, după ce i s-a făcut rău în baia avionului, într-o cursă din Miami spre Chile. La bord se aflau 271 de pasageri, conform Observatornews.

Căpitanului Ivan Andaur i s-a făcut rău în timpul zborului, iar personalul de la bord l-a descoperit incoştient în baie. În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul, cu o experienţă de peste 25 de ani de zbor, nu a mai putut fi salvat.

Zborul LA505, operat pe un Boeing 787-9 Dreamliner, a decolat din Miami, luni, la ora locală 22.11 pm. În momentul tragediei, la bord se mai afla şi un căpitan secund. Aeronava a aterizat de urgenţă pe aeroportul internaţional Tocumen din Panama, însă medicii chemaţi de urgenţă nu au mai putut face nimic pentru Andaur, care suferise un infarct.

După 40 de minute de la decolare, un membru al echipajului de zbor a întrebat dacă există vreun medic la bord, povesteşte un pasager. „Nu ştiam ce s-a întâmplat”. Acesta îşi aminteşte că o stewardesă a întrebat dacă cineva are dispozitive pentru insulină, scrie Cadena 3.

Câteva minute mai târziu, toţi cei aflaţi la bord au fost informaţi că avionul va ateriza de urgenţă pe aeroportul internaţional Tocumen din Panama, din cauza unei urgenţe medicale. „Când am ajuns, ne-au cerut să evacuăm avionul deoarece situaţia s-a înrăutăţit. Am coborât din avion la ora 1, apoi am fost conduşi la hoteluri. Experienţa a fost îngrozitoare”.

Pasagerii au fost îmbarcați a doua zi pentru a-și continua călătoria către Santiago de Chile.

