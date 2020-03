Ce fac vedetele pentru a nu se plictisi în casă

Deşi au trecut doar câteva zile de când lumea s-a autoizolat, plictiseala face deja victime. Primele care par afectate de statul în casă sunt chiar vedetele pe care eram obişuiţi să le vedem seară de seară la televizor.

Ellen DeGeneres a publicat un video pe Instagram

Ellen DeGeneres, vedetă TV: Sunt plictisită, probabil toată lumea e plictisită, şi uite ce vreme e afară, plouă tare, nu e ca şi cum aş putea face altceva. Aşa că mi-am adus aminte că am un puzzle de 4.000 de piese. Cu asta îmi voi ocupa timpul.

Înainte să îl construiască, s-a pus pe numărat şi a descoperit că puzzle-ul avea doar 3999 de piese.

Ellen DeGeneres, vedetă TV: Ghiciţi ce, am vrut să termin acest puzzle, pentru că sunt genul de persoană care, dacă zice ceva, face. Dar am numărat piesele şi sunt doar 3999, nu sunt 4000 și poate ştiţi că nu e deloc amuzant atunci când termini un puzzle, când ai senzaţia că ai terminat, dar îţi lipseşte o piesă.

A descoperit câteva zeci de minute mai târziu că piesa lipsă era undeva sub masă.

Şi Jimmy Kimmel resimte din plin plictiseala. Noroc de copiii săi, care l-au pus să se uite ore în şir pe Disney Plus.

Jimmy Kimmell, vedetă TV: Înveţi multe despre tine atunci când eşti izolat în casă. Spre exemplu, am descoperit că am doi copii mici, ceea ce e mare lucru. Bine că există televiziune, grupa mea de sânge e Disney +, am văzut Frozen 2 de mai multe ori decât artiştii care au făcut animaţiile pentru film.

De plictiseală Jimmy Fallon și-a produs propria emisiune

Jimmy Fallon n-a vrut să stea prea mult departe de micile ecrane, aşa că şi-a produs propria emisiune, The Tonight Show, chiar la el acasă. O mână de ajutor i-a dat soţia, care l-a filmat. I-a fost mai greu să îşi menţină concentrarea, fiind întreruput constant de fiică şi de câinele familiei.

Jimmy Fallon, vedetă TV: Sunt într-o cameră la mine acasă, cameramanul este chiar soţia mea, mulţumesc că faci asta. Aici e primul meu invitat, câinele meu, stai jos, şi fiica mea. Vrei să baţi tobele? Nu, ok, e în regula, aşa că vă salut pe toti, sper că sunteţi în siguranţă şi vreau să vă urez tuturor numai bine de St. Patrick Day.

Chiar dacă plictiseala şi-a spus cuvântul, cu toţii au avut acelaşi mesaj pentru urmăritorii lor: fiţi optimişti şi staţi în casă, potrivit Mediafax.

