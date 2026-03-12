Cea mai mare parcare de reședință din Râmnicu Vâlcea, în cartierul Ostroveni. Locatarii pot solicita ecusoane începând cu 16 martie

Locatarii din cartierul Ostroveni, din Râmnicu Vâlcea, vor beneficia de cea mai mare parcare de reședință din oraș. Măsura a fost anunțată după întâlnirea pe care primarul Mircia Gutău a avut-o, luna trecută, cu reprezentanții asociațiilor de proprietari din zonă.

Decizia vine ca răspuns la numeroasele solicitări ale locatarilor, care au cerut reglementarea parcării în acest cartier aglomerat.

Zona în care va fi instituit regimul de parcare

Regimul de parcare de reședință va fi instituit pe o suprafață delimitată de:

strada Mihai Eminescu

bulevardul Tineretului

strada I.C. Brătianu

bulevardul Pandurilor

Beneficiarii noii parcări vor fi locatarii din 25 de blocuri din zonă, respectiv: A8/1, A8/2, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, B12, B13, B14, B15, S1, S2, A9 și A10.

Aceștia vor putea parca în baza ecusonului atât pe locurile existente între străzile delimitate, cât și pe locurile de parcare în „spic” amenajate pe sensul dinspre est al bulevardului Pandurilor, adică pe partea dinspre blocuri.

Cererile pentru ecusoane pot fi depuse din 16 martie

solicitare.on-line. ecuson

Locatarii din zonă pot depune cereri pentru obținerea ecusonului de parcare de reședință începând cu data de 15 martie.

Solicitările se pot face:

la sediul administrației locale din strada General Magheru nr. 25

online, pe site-ul Primăriei Râmnicu Vâlcea

Pentru varianta online, cererile pot fi completate accesând platforma de servicii electronice a primăriei, în secțiunea dedicată solicitării ecusoanelor de parcare rezidențială. Aici sunt disponibile și informații privind documentele necesare pentru fiecare tip de ecuson.

Autoritățile recomandă folosirea procedurii online, având în vedere dimensiunea mare a zonei și numărul ridicat de potențiali beneficiari.

Termen limită și controale

Locatarii au la dispoziție o lună pentru obținerea ecusoanelor, termenul limită fiind 15 aprilie.

După această dată, în zonă vor fi organizate controale, iar persoanele care vor parca fără să poată dovedi dreptul de utilizare a parcării de reședință riscă să fie sancționate.

