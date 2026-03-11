Vâlcea: Polițiștii au discutat cu localnicii din Păușești-Măglași despre siguranța în mediul online

Polițiștii din cadrul Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității Vâlcea au desfășurat ieri o activitate de informare la Biblioteca Publică Păușești‑Măglași, în cadrul campaniei naționale HI DIGITAL.

Evenimentul s-a adresat în special persoanelor vârstnice și cetățenilor care utilizează internetul și tehnologia digitală, scopul fiind creșterea gradului de siguranță în mediul online.

Informații despre fraudele online

În cadrul întâlnirii, participanții au aflat detalii despre cele mai frecvente metode de înșelăciune utilizate în mediul digital, printre care:

solicitarea de date bancare prin apeluri sau mesaje

transmiterea de linkuri false prin SMS sau e-mail

anunțuri înșelătoare pe platforme online

pe platforme online utilizarea de conturi false pe rețelele de socializare

Polițiștii au prezentat și exemple reale întâlnite în practică, pentru ca participanții să poată identifica mai ușor tentativele de fraudă.

Recomandările polițiștilor

Pentru a evita infracțiunile informatice, oamenii legii le recomandă cetățenilor:

🔹 să nu ofere datele cardului bancar, PIN-ul sau parolele personale

🔹 să nu acceseze linkuri suspecte primite prin SMS sau e-mail

🔹 să verifice adresa site-urilor înainte de a introduce date personale

🔹 să nu trimită bani persoanelor necunoscute contactate online

🔹 să fie atenți la apeluri telefonice false din partea unor „instituții”

🔹 să discute cu membrii familiei înainte de tranzacții online importante

🔹 să actualizeze aplicațiile și sistemele de securitate ale dispozitivelor

Importanța sesizării rapide

Polițiștii au subliniat că sesizarea rapidă a autorităților este esențială atunci când există suspiciuni de fraudă.

Activitățile din cadrul campaniei „HI DIGITAL” vor continua în perioada următoare în mai multe comunități din județ, pentru a crește gradul de siguranță digitală al cetățenilor.

