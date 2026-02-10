Vâlcea: Femeie dispărută din Alunu, căutată de poliţişti

Polițiștii orașului Berbești o caută pe Georgiana-Maria Dumbravă Georgiana-Maria, în vârstă de 29 de ani, din comuna Alunu, județul Vâlcea.

Din primele verificări efectuate a reieșit că aceasta ar fi plecat voluntar de la domiciliu pe 9 februarie 2026, fără a mai reveni până în prezent.

De asemenea, din verificările efectuate a reieșit că nu se află la prima plecare de acest gen. Persoana are aproximativ 1,60 m înălțime, 75 kg, ochi căprui și păr lung, de culoare negru-șaten vopsit.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu pantaloni lungi de culoare roz cu elemente roșii, geacă de culoare roșie, iar ca încălțăminte purta ghete de culoare neagră.

Orice persoană care poate furniza informații utile pentru găsirea acesteia este rugată să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.