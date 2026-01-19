IPJ Vâlcea lansează programările online pentru testul de circulație

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea anunță că, începând de astăzi, a devenit operațional sistemul de pogramări online pentru testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație.

Sistemul a fost implementat la inițiativa Serviciului Rutier Vâlcea, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației și al Serviciului Comunicații și Informatică din cadrul I.P.J. Vâlcea.

Testarea se poate susține în două forme:

Testare la cerere,

Testare obligatorie.

Programările se fac online, prin completarea datelor de identificare, accesând link-ul:

👉 https://rutiera-online.mai.gov.ro/index.php?r=programari/create&judet=VL

Intervalul de programare:

Luni, începând cu ora 10:00

Joi, începând cu ora 12:00

Testările se desfășoară la sediul Serviciului Rutier Vâlcea, strada Râureni, nr. 146, municipiul Râmnicu Vâlcea.

Prin această măsură, IPJ Vâlcea urmărește reducerea timpului de așteptare și eficientizarea procesului de programare, oferind cetățenilor un acces mai rapid și mai facil la testarea necesară pentru obținerea permisului de conducere.

