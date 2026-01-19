-1 C
Craiova
luni, 19 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalIPJ Vâlcea lansează programările online pentru testul de circulație

IPJ Vâlcea lansează programările online pentru testul de circulație

De Mariana BUTNARIU
Începând cu 19 ianuarie 2026, șoferii și candidații la permis pot rezerva online locul pentru testul de verificare a regulilor de circulație
Începând cu 19 ianuarie 2026, șoferii și candidații la permis pot rezerva online locul pentru testul de verificare a regulilor de circulație

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea anunță că, începând de astăzi, a devenit operațional sistemul de pogramări online pentru testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație.

Sistemul a fost implementat la inițiativa Serviciului Rutier Vâlcea, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației și al Serviciului Comunicații și Informatică din cadrul I.P.J. Vâlcea.

Testarea se poate susține în două forme:

  • Testare la cerere,
  • Testare obligatorie.

Programările se fac online, prin completarea datelor de identificare, accesând link-ul:
👉 https://rutiera-online.mai.gov.ro/index.php?r=programari/create&judet=VL

Intervalul de programare:

  • Luni, începând cu ora 10:00
  • Joi, începând cu ora 12:00

Testările se desfășoară la sediul Serviciului Rutier Vâlcea, strada Râureni, nr. 146, municipiul Râmnicu Vâlcea.

Prin această măsură, IPJ Vâlcea urmărește reducerea timpului de așteptare și eficientizarea procesului de programare, oferind cetățenilor un acces mai rapid și mai facil la testarea necesară pentru obținerea permisului de conducere.

Citește și: Prințul Harry vs. Daily Mail: Începe lupta pentru intimitate la Înalta Curte din Londra

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA