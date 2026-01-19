Prințul Harry vs. Daily Mail: Începe lupta pentru intimitate la Înalta Curte din Londra

Prințul Harry a pășit luni în Înalta Curte din Londra pentru a-l confrunta pe editorul Daily Mail într-un proces privind colectarea ilegală de informații despre persoane publice. Acțiunea legală, lansată împreună cu alte șase nume cunoscute, inclusiv Elton John și actrița Elizabeth Hurley, datează din octombrie 2022 și scoate la iveală metode controversate ale tabloidelor britanice între 1993 și 2011.

Reclamanții susțin că Associated Newspapers Limited (ANL), care deține Daily Mail și Mail on Sunday, ar fi angajat detectivi privați pentru a instala dispozitive de ascultare, ar fi plătit ofițeri corupți și ar fi obținut dosare medicale și financiare prin mijloace ilicite. ANL neagă vehement acuzațiile, descriindu-le drept „absurde și scandaloase”, potrivit CNN.

Acțiunea lui Harry nu este prima încercare de protejare a intimității sale

Înalta Curte a decis că procesul poate continua, iar reputația părților implicate și costurile legale, estimate la aproximativ 40 milioane lire sterline, fac din această confruntare una cu miză uriașă. Harry este așteptat să depună mărturie joi, într-un caz care poate redefini limitele relației dintre presa tabloidă și viața privată a celebrităților.

Acțiunea lui Harry nu este prima încercare de protejare a intimității sale: anterior, ducele a câștigat procese împotriva altor grupuri media britanice, obținând scuze și despăgubiri. Această luptă, însă, implică direct Daily Mail, ziar care a scăpat până acum de criticile majore pentru practici controversate.

Procesul are loc în contextul unei relații încă tensionate cu presa britanică, care a influențat decizia cuplului Harry și Meghan de a se retrage din îndatoririle regale și de a se muta în SUA. În paralel, Harry se află în contact regulat cu tatăl său, Regele Charles, dar familia regală evită să fie asociată direct cu procedura legală.

Pe parcursul următoarelor nouă săptămâni, mai mulți membri ai grupului de reclamanți, inclusiv Doreen Lawrence, Sadie Frost și Simon Hughes, vor depune mărturie, conturând un proces urmărit cu mare interes de publicul britanic și internațional.

Citește și: Dolj: Tânăr de 23 de ani, arestat pentru trafic de minori